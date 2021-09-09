Крымский профессор рассказал, чего ждет Россия от Украины для налаживания отношений

Профессор Таврической академии КФУ им. Вернадского, доктор политических наук Максимилиан Шепелев в разговоре с ФАН прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг Крыма, а также взаимоотношений между Россией и Украиной. Он рассказал, в каком случае украинская сторона может признать российский статус полуострова.

После событий 2014 года отношения между Киевом и Москвой пошли на спад, украинская сторона отказалась признавать законность проведенного референдума в Крыму, а также развязала гражданскую войну на территории Донбасса. Уже на протяжении почти восьми лет, не без помощи Запада, эти отношения постепенно заходят в тупик, и что будет дальше — неизвестно.

Для многих это болезненный вопрос, поскольку у большинства россиян на Украине находятся родственники, поэтому никто не хочет, чтобы страны между собой враждовали. Однако Киев продолжает идти на конфронтацию с Москвой, хотя для всех очевидно, что Запад просто использует Украину в качестве антироссийского проекта.

Global Look Press / Doug Mills

В свою очередь Максимилиан Шепелев отметил, что отношения Украины с Крымом и Россией не могли улучшиться с 2014 года, поскольку для этого не было никаких оснований с украинской стороны. От самой республики же здесь мало что зависит в данном вопросе.

«Тот курс, который был обозначен Украиной к Крыму в 2014 году, он принципиально не изменился до настоящего времени. То есть он как был антикрымским, таким он и остался. По поводу возможного признания российского статуса. Вопрос Крыма существует только для Украины — для российской стороны его нет. Поэтому с изменением политической ситуации в украинском государстве может измениться и их виденье ситуации данного вопроса, если он еще будет существовать в дальнейшем, соответственно, тогда и возникнут предпосылки для пересмотра подхода Украины к взаимоотношениям с Россией. Тут в большей степени зависит не от нас, мы ждем более здравого, вменяемого отношения от украинской стороны», — сказал доктор политических наук.

ПолитРоссия /

Также Шепелев прокомментировал заявление главы МИД Украины, что Владимир Зеленский готов провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив в ироничной форме, что украинский лидер всегда готов к любой встрече. При этом известно, что украинская сторона настаивает на обсуждении уже давно закрытого вопроса — ситуации вокруг Крыма.

«Какие еще вопросы они могут обсудить, помимо Крыма? На самом деле их много, и они неоднократно обозначались представителями МИД России: вопрос выполнения Минских соглашений, соблюдения прав человека, в том числе прав на свободное использование русского языка. То есть традиционно и регулярно эти вопросы возникают, повторяются официальными лицами РФ», — обратил внимание эксперт.

Вместе с тем собеседник издания заявил, что с Украиной, например, нет никакого смысла обсуждать запуск «Северного потока — 2» — с ней можно говорить только о вопросе транзита через ее территорию, но не через российский газопровод.

«Может ли Россия выделить деньги на ремонт ГТС Украины? Если РФ будет владеть или совладеть, либо получать какую-то прибыль от этого, то есть будут присутствовать какие-то экономические интересы для нашей стороны, то это может быть предметом для какого-то обсуждения. А просто так выбрасывать деньги на ветер, сами понимаете, большого смысла нет», — констатировал Максимилиан Шепелев.

Напомним, ранее политолог объяснил, что мешает проведению саммита Украины и России. Он считает, что одна из принципиальных причин, — это педалирование украинской стороной вопроса Крыма на возможной встречи Зеленского и Путина.