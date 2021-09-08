Стала известна судьба подростков, которые прикуривали от Вечного огня в Севастополе

Подростки, которые на видео прикуривали сигареты от Вечного огня на мемориальном комплексе в Севастополе, посвященном 100-летию окончания Гражданской войны 1917–1922 гг., в ходе следствия полностью признали свою вину. Также несовершеннолетние герои прошлого видеоролика еще раз принесли свои искренние извинения за проступок, который они совершили в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь они занимаются работами по уборке данного мемориального комплекса и прилегающей территории, соответствующее видео было опубликовано Главным следственным управлением СК РФ, передает ФАН.

Известно, что ранее следствие вменяло подросткам вандализм, совершенный группой лиц, в связи с чем было возбуждено уголовное дело. Все материалы были переданы в Ленинский районный суд города Севастополя для решения вопроса о прекращении уголовного дела и назначения судебного штрафа.

Пользователи Сети прокомментировали данную новость, отмечая, что необходимо следить, чтобы на общественных работах они не курили.

«Самое главное, чтобы никаких перекуров», — заявил Кирилл Романов.

«Наконец-то! Именно такие подобные наказания и должны нести те, кто бьет, ломает, портит, оскверняет муниципальное имущество. Разбил детскую площадку — вот тебе молоток, гвозди, работай. А то штраф заплатил и пошел следующую площадку ломать», — отметила Elena Yanysheva.

«Надо еще тех, кто над животными издевается, в ветклинику отправлять. Клетки мыть, лотки менять, после операции убираться. В таком духе. Где накосячил, там и исправлять», — считает Виктория Кордова.

Также с двумя 16-летними студентами колледжа и учеником 11 класса одной из школ города-героя были проведены профилактические беседы, которые будут продолжены. Сумма штрафа, которую им должен был назначить суд, пока неизвестна.

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В свою очередь, как сообщили в пресс-службе СК России, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву отозвать из суда ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетних, а также передать уголовное дело в производство ГСУ СК России.

Бастрыкин потребовал в полном объеме провести расследование данного уголовного дела и в установленном законом порядке направить его в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что несовершеннолетние попытались обворовать музей в Севастополе. Об этом стало известно только после просмотра видеокамер.