Симферополь, 7 сентября. Глава Республики Крым Сергей Аксенов считает, что Украина стала террористическим государством.

После того, как на полуострове была совершена диверсия, руководитель Крыма дал комментарии в своем Telegram-канале, сообщает издание «Новороссия». Он подчеркнул, что руководство Киева готовит террористов с целью запугивания крымчан.

«Диверсия на газопроводе, по информации ФСБ, была организована украинской разведкой. Все это еще раз доказывает, что деятельность провокаторов из меджлиса («Меджлис крымскотатарского народа»1 — организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и их сторонников является частью гибридной войны, развернутой против России, и что Украина — это террористическое государство. Артист (Владимир Зеленский. — Прим. ФАН) готовит террористов, он пытается запугать крымчан путем насилия и террора. Но такая тактика не пройдет, достойный ответ будет дан на любые провокации», — написал Аксенов.

Глава Крыма уверен, что правоохранительные органы и следствие дадут объективную оценку действиям задержанных подозреваемых, а суд в свою очередь вынесет справедливое решение по этому делу.

Следует напомнить, что 23 августа неизвестные повредили газопровод, по которому поставляется газ в село Перевальное и расположенную неподалеку войсковую часть. В пресс-службе ФСБ России сообщили, что террористический акт был организован крымскотатарскими экстремистами и Главным управлением разведки Украины.

Ранее ФАН сообщал, что суд арестовал всех подозреваемых в теракте. Злоумышленников взяли под стражу прямо в зале заседания.

1 Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.