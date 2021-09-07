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Эксперт Литовкин рассказал, какое вооружение сегодня есть у Украины и опасно ли оно для России

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 13:26
Общество
Эксперт Литовкин рассказал, какое вооружение сегодня есть у Украины и опасно ли оно для России
flickr.com  /  Ministry of Defense of Ukraine

Военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре с ФАН оценил потенциальную опасность проведения военных учений Вооруженных сил Украины вблизи Крыма для России и жителей полуострова. Кроме того, он рассказал, какое сегодня вооружение осталось у страны после развала СССР и распродажи оружия, а также резюмировал, насколько оно боеспособно и может ли что-то из него противостоять РФ.

У границы с Крымом в Херсонской области находится самый крупный полигон Украины «Ягорлык», который в полную силу заработал в июле этого года. Киев анонсировал, что с 9 по 30 сентября там будут проходить военные учения с боевой стрельбой. На полигоне якобы планируют испытывать все имеющееся на вооружении украинской армии оружие, в том числе большой дальности поражения.

«Любое оружие является опасным, если оно направлено против мирных людей. Какое вооружение осталось у Украины? У нее есть противокорабельные ракеты «Нептун», которые летают на дальность до 300 км — это очень мощная ракета, она может потопить корабль.

Есть и другие ракеты, в том числе противотанковые радиоуправляемые типа «Стугна» — они пробивают броню толщиной в метр, американские «Джавелины» — это такие же ракеты, только с более слабой мощью — они пробивают броню толщиной в 35 см. Украина вынуждена активно закупать эти дорогостоящие ракеты, поскольку их им навязывают США», — отметил военный эксперт.

Эксперт рассказал, какое вооружение сегодня есть у Украины и опасно ли оно для России
flickr.com  / U.S. Department of Defense Current Photos

По его словам, у Украины также есть самолеты МиГ-29, Су-27, правда, их мало и не все они находятся в исправном состоянии. Есть и комплексы противовоздушной обороны С-300 и другое оружие, необходимое для прикрытия войск во время обороны или наступления. Естественно, в наличии у ВСУ находятся гранатометы, пулеметы и другое подобного рода вооружение.

«Однако ничего большого и серьезного там нет, например, ракетных комплексов типа «Искандер», не говоря уже о стратегическом вооружении. У Украины всего этого нет, поэтому я не думаю, что она как-то опасна для России, как и эти учения.

Я думаю, что на Украине достаточно умных людей, чтобы не наступать на Россию. Даже при всех их громких заявлениях, что кто-то хочет проехать на танке по Москве, Красной площади, сделать такие ракеты, которые якобы долетят до Кремля, но все это пустой треп. Реально Украина, конечно, не будет так поступать или атаковать Крым. То есть они будут кричать, грозиться, рассказывать всякие легенды и мифы, начиная с того, что кто-то из украинцев выкопал Черное море. Но на деле это никакой серьезной опасности, конечно, не представляет», — подчеркнул Виктор Литовкин.

Эксперт рассказал, какое вооружение сегодня есть у Украины и опасно ли оно для России
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Собеседник издания предположил, что действительно могут быть какие-то провокации и даже выстрелы в сторону Российской Федерации, то есть какие-то глупые действия, но тем не менее в России их никто не боится. Кроме того, учения, возможно, будут проходить с участием английских и американских подразделений.

В связи с этим за всеми действиями на украинском полигоне в РФ будут внимательно следить и делать соответствующие выводы, готовясь к отражению любой агрессии со стороны Украины.

Напомним, ранее эксперт рассказал ФАН о военной мощи Черноморского флота и планах его модернизации до 2050 года. Кроме того, он объяснил, почему подводные лодки ЧФ за рубежом называют «Черная дыра».

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