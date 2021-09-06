Эксперт рассказал о мощи Черноморского флота и планах его модернизации до 2050 года

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал ФАН, какие корабли находятся в составе Черноморского флота (ЧФ), об их вооружении и боевых задачах, которые они выполняют или могут выполнять. Также он сообщил о планах модернизации флота до 2050 года.

«Если мы говорим о кораблях Черноморского флота, то нужно понимать, что их основная задача — это поддержание обороноспособности России на южных рубежах, прежде всего в акватории Черного моря и частично в акватории Средиземного моря. С учетом этого идет плановое перевооружение Черноморского флота. По поводу надводных кораблей: сейчас в составе ЧФ находится три фрегата проекта 11356 — это «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен». Они являются ракетными кораблями, которые несут в качестве вооружения ракеты семейства «Калибр» — они могут быть как противокорабельные, так и для нанесения ударов по наземным объектам. Также на эти пусковые установки можно устанавливать противокорабельные ракеты «Оникс», а в перспективе можно поставить и более грозное оружие — гиперзвуковые ракеты «Циркон». Флагманом у них является крейсер «Москва». Все они, безусловно, проходят соответствующую модернизацию», — подчеркнул Леонков.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Эксперт отмечает, что флот в акватории Черного моря будет действовать совместно с силами береговой обороны, а также группировками Воздушно-космических сил РФ, которые базируются в Крыму и на территории Южного военного округа.

«В состав флота входят подводные лодки проекта «Варшавянка». Сейчас, если мы говорим о составе, в строю находится четыре лодки данного проекта: «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Краснодар» и «Старый Оскол». Также вводятся в строй «Великий Новгород» и «Колпино». Данные подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка» — это современные дизельные подводные лодки, которые имеют на своем борту ракетное и ракетно-торпедное вооружение. Если мы говорим о море, то это тоже ракеты семейства «Калибр». Кстати, некоторые лодки участвовали в сирийской операции, например, подводная лодка «Ростов-на-Дону». Тогда они своими ракетами «Калибр» поражали наземные объекты террористической организации, которая зверствовала в Сирии, и благополучно их уничтожили. Для этого у них предусмотрено четыре пусковые установки для того, чтобы выполнять подобного рода задачи», — отметил собеседник издания.

Prt Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

По его словам, современные подводные лодки ЧФ за рубежом называют «Черная дыра», так как они могут скрытно выполнять боевые задачи, при этом противолодочная оборона вероятного противника не сможет их обнаружить.

«Состав флота будет обновляться. Существует программа модернизации флота до 2050 года, в плановом порядке он получит более современное надводное вооружение, потому что стоит задача все надводные корабли, имеющее ракетное вооружение, сделать так, чтобы после модернизации они могли нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон». В рамках модернизации корабли будут оснащаться более современными комплексами противоздушной обороны, что заметно улучшит их боевые качества в составе отдельных ударных группировок», — подчеркнул военный эксперт.

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Если же говорить об организованном составе, то Черноморский флот имеет дивизию надводных кораблей, куда вошли все большие суда ближней морской зоны, есть бригада десантных кораблей, бригады ракетных катеров, подводных лодок, добавил он.

«Также в ЧФ есть дивизионы тральщиков, противолодочных кораблей, спасательные суда, разведывательные корабли, суда обеспечения — то есть все, что необходимо для выполнения своих боевых задач», — заявил Алексей Леонков.

В целом, отмечает эксперт, сегодняшний состав позволяет ЧФ решать задачи по обеспечению обороны в Черном море и, к примеру, помогать отдельной бригаде кораблей, которая находится на военно-морской базе Тартус в Сирии.

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