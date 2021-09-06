Пассажиропоток аэропорта Симферополя побил рекорд в августе 2021 года

Симферополь, 6 сентября. Аэропорт Симферополя отработал август текущего года в условиях рекордного пассажиропотока, рассказал гендиректор воздушной гавани Евгений Плаксин.

ООО «Международный аэропорт «Симферополь» в августе 2021 года обслужил 1 264 477 пассажиров, что на 39% превышает показатель этого же месяца допандемийного 2019 года. Месячный трафик превысил зафиксированный в июле рекорд на 48 тыс. человек и достиг максимума за всю историю наблюдений. Пик пассажиропотока в последний летний месяц пришелся на 21 августа. Тогда воздушная гавань обслужила 45 625 граждан на прилет и вылет.

«Аэропорт Симферополь отработал сезон в условиях рекордного пассажиропотока. Впервые летом ежемесячно мы обслуживали более одного миллиона пассажиров, что было серьезным вызовом для нашего коллектива. Принятые заблаговременно меры позволили обеспечить бесперебойную транспортную доступность Крыма воздушным путем и принять всех желающих отдохнуть у нас на полуострове», — рассказал гендиректор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Плаксин.

Самыми популярными направлениями в аэропорту Симферополя в августе стали Москва, Санкт-Петербург, Уфа и Новосибирск. Лидером по количеству перевозок в Крым и обратно стала компания «Аэрофлот». Всего за восемь месяце 2021 года симферопольская воздушная гавань обслужила 5 018 153 пассажира, что на 72% превышает показатели 2020 и на 35% — допандемийного 2019 года.

Турпоток в Крым к концу лета 2021 года превысил семь миллионов человек, рассказал глава республики Сергей Аксенов. Около 5,2 млн путешественников отдохнули на курортах полуострова в течение летнего сезона.