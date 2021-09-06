Политолог объяснил, что мешает проведению саммита Украины и России

Симферополь, 6 сентября. Политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев якобы готов к встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вопрос принадлежности Крыма не может быть темой для обсуждения на возможном саммите лидеров двух государств, поэтому подготовка встречи на данный момент не продвинулась.

Также он отметил, что Путин «четко подтвердил» намерение встретиться с Зеленским, поскольку нынешнее печальное состояние российско-украинских отношений «никуда не годится».

«На фоне провала саммита так называемой «Крымской платформы» Владимир Зеленский намеренно проваливает подготовку к встрече с Владимиром Путиным. Украинский президент нарочно педалирует тему Крыма в повестку возможной встречи с российским президентом, чтобы саммит между лидерами соседних государств не состоялся, так как для Москвы вопроса Крыма не существует. Путин не тот политик, который будет тратить свое время на болтологию пустомели», — заявил политолог в своем Telegram-канале.

vk.com / Иван Мезюхо

Мезюхо добавил, что Зеленский изначально не хотел встречаться с Путиным. Украинский президент просто сотрясал воздух, когда рассуждал о возможном саммите, констатировал эксперт.

Ранее Дмитрий Песков отмечал, что у сторон пока нет намеченных вопросов для обсуждения, поэтому Киев и Москва далеки от согласования повестки встречи. Хотя некоторые эксперты уже дают прогнозы по возможному саммиту. К примеру, Анатолий Вассерман предположил, чем может закончиться встреча Путина и Зеленского. Он отметил, что сегодня у лидеров двух государств есть темы, которые следовало бы обсудить.