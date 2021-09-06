Экологичный регион России: в отелях Крыма стали развивать новое трендовое направление

В Крыму стремительно развивается экотуризм. Корреспондент ФАН выяснил у владельцев «зеленых» гостиниц, чем обычные места размещения отличаются от их отелей и каких результатов им удалось добиться в борьбе с экологическими проблемами.

В сутки крупный отель производит 15 кубов мусора — объем, равный грузовику. Таких отелей в курортном городе больше десятка, плюс сотни гостиниц поменьше, из-за которых ежедневные отходы вырастают до колоссальных размеров. Чтобы их уменьшить, в Крыму задумались об экотуризме и средствах, которые позволят людям отдыхать комфортно и без вреда природе. Ведущие отели Крыма рассказали ФАН о своих экопроектах.

«Чтобы тренд экотуризма рос, нужно возвести его в степень национальных ценностей. Я считаю, что уровень потребления в нашей стране и уровень сознания еще далеки от трендов Европы в этом плане. Мы потребляем, не задумываясь о последствиях для среды. Мусор на пляжах, в парках, потребление пластика — наше сознание еще не готово, поэтому и требуется развитие экотуризма», — заявила генеральный менеджер отеля Riviera Sunrise Екатерина Мельчинская.

В отеле работает программа Green key. Это энергосберегающие лампы, сенсорная сантехника в общественных зонах, работа с гостями по бережному отношению к текстилю. В душевых есть таблички о том, что можно поменять полотенца по запросу, оставив их на полу. Если вы поддерживаете экопрограмму, то не просите делать это часто. В составлении меню там стараются выбирать локальные продукты, а отходы тщательно сортируются. Помимо инвестиций в экологию такой подход имеет экономический эффект. Экотренд очень длинный, но мы видим, что гости его ценят, добавила Мельчинская.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

«Море» и «зеленость» отелей

За последние полтора года в отеле «Море» удалось снизить объем мусора на треть, и вместо ежедневных 15 кубов теперь там вывозят девять. В «мусорной лаборатории» отеля отходы сортируют: стекло и макулатуру продают, дерево дробят и посыпают им дорожки в парке, измельченным пластиком набивают пуфы возле бассейна. Органику превращают в удобрения для огородов. В работе используют электромобили, а гостям предлагают электросамокаты и электробагги.

«Мы очень рады, что бизнес стал поворачиваться в сторону экологии. Появляется много глэмпингов, а те, кто строит отели, не хотят вырубать деревья и следят за тем, какие материалы и краска при этом используются. В то время как во всем мире зеленый сертификат для строительства, эксплуатации зданий — это норма жизни, у нас в стране, и в особенности в Крыму, международная сертификация не работает. Мы создали экологическое лицензирование EcoStar, которое презентовали на Совете министров в Республике Крым», — рассказала ФАН Арина Лабикова, директор по развитию «Национальной резервной корпорации».

Сертификация включает в себя более 50 критериев, по которым оценивается «зеленость» объекта по системе пяти звезд. При достижении высокого уровня отель имеет право претендовать на субсидию для улучшения своего экологического влияния. Можно получить до 6 миллионов рублей на покупку, например, солнечных батарей, говорит руководитель. На сегодняшний день по системе EcoStar сертифицированы отели «Море», «Морской», курортный комплекс «Миндальная роща» и «Бунгало Билл».

В свою очередь, министр курортов и туризма РК Вадим Волченко считает, что экологический туризм — трендовое направление, востребованное гостями, которое необходимо развивать, и у Крыма есть все возможности стать одним из первых экологичных регионов России.

Пресс-служба Минкурортов Крыма /

Экокемпинг Tavrida.camp

В ближайшие годы экологический туризм будет интенсивно расти, а при сохранении программ поддержки этот вид туризма увеличится кратно. На его развитие влияет помощь государства: грантовая поддержка, льготные кредиты и поддержка инвесторов в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», конкурсы и другие форматы, отметил директор экокемпинга Tavrida.camp Тимур Акишев.

В течение года он хочет создать экологичный кемпинг, где будут сочетаться три фактора: комфорт гостей, близость к природе и бережное отношение к ее ресурсам.

«Мы уже применяем целый ряд экопрактик и каждую неделю добавляем что-то новое. Все наши четыре шатра выполнены из экологичных материалов и установлены на сваях, чтобы сохранить почвенный покров. Энергосберегающие лампочки, бесфосфатные моющие средства для стирки, мы привезли и развернули небольшой комплекс переработки пластика, скоро запустим вторичное использование пластиковых отходов. Территорию экокемпинга освещаем за счет солнечных батарей, а со временем планируем перейти на возобновляемые источники энергии. Важной частью проекта будет органическое земледелие: станем выращивать овощи и зелень, а отходы отправим на удобрение растений», — сказал собеседник издания.

Пресс-служба эко-глэмпинга «Таврида» /

Кроме того, замдиректора Массандровского пляжа Алина Нестерова заявила, что с участием Альянса экоорганизаций Крыма был проведен первый большой арт-пикник, положивший начало их сотрудничеству и совместному развитию в направлении экологического просвещения. Благодаря переходу на биоразлагаемую посуду здесь сократили использование пластика в три раза. В 2021 году отсортировали и сдали на переработку более 100 тонн пластика, картона и стекла. Они надеются стать одним из первых пляжей в Крыму, получивших экомаркировку.

Ранее в минкурортов рассказали, как развивается туристическая отрасль в Крыму. Для этого создаются новые маршруты и приложения, которые помогают гостям полуострова более насыщенный и качественный отдых.