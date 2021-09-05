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Две девушки пострадали из-за наезда автомобиля в Алуште
Происшествия
Две девушки пострадали из-за наезда автомобиля в Алуште
pixabay.com

Алушта, 5 сентября. В крымском поселке под Алуштой водитель отечественного автомобиля совершил наезд на двух девушек, стоящих на обочине, и врезался в торговый павильон.

Согласно данным пресс-службы республиканского МВД, инцидент произошел на улице Прибрежная в поселке городского типа Партенит около Алушты. Водитель ВАЗ-211440-26 не рассчитал скорость движения и наехал на двух девушек, которые стояли на обочине у дороги. После этого он въехал в один из торговых павильонов.

В результате аварии девушки были госпитализированы. Медики диагностировали у них травмы различной степени тяжести. Информации о текущем состоянии пострадавших не поступало.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, направленная на установление все обстоятельств и причин произошедшего. Сообщается, что водитель отказался проходить медицинское освидетельствование.

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