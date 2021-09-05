Подозреваемых в повреждении газопровода задержали в Крыму

Симферополь, 5 сентября. Сторонников запрещенного на территории РФ за экстремизм крымскотатарского «Меджлиса» задержали за повреждение газопровода в Республике Крым.

Уточняется, что среди пяти подозреваемых есть бывший первый заместитель руководителя организации Нариман Джелялов. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Повреждение газопровода было выявлено в районе поселка Перевальное 23 августа. МВД установило, что механическое повреждение газовой трубы могло произойти из-за противоправных действий злоумышленников. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 ст. 167 УК РФ.

Утечка газа случилась на подземном газопроводе в Краснодаре. Установлено, что водитель грузовика повредил часть подземного газопровода. На месте инцидента работала аварийная бригада.