Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 15:47
15:47
Армия
Военкор Котенок призвал Россию продавать Белоруссии С-400 без оглядки на Запад
15:41
Происшествия
Полиция признала виновным водителя «Аэромара» после аварии в Пулково
15:37
Шоу-бизнес
«Потасканный какой-то»: зрители не узнали 51-летнего актера Ярослава Бойко
15:35
Экономика
Экс-депутат Рады предупредил украинцев об угрозе перехода на отопление дровами
15:34
Политика
Посольство РФ в Гвинее призвало россиян не покидать дома на фоне обострения ситуации
15:34
Общество
МЧС пообещало петербуржцам скорое потепление
15:31
Общество
Появились подробности из жизни ростовчанки и ее ребенка, найденных мертвыми в своей квартире
15:29
Хорошие новости России
Уникальную технологию печати органов на 3D-принтере разработали в Москве
15:27
Происшествия
ФАН выяснил причины смерти осужденных в хабаровской ИК
15:27
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко состоятся на следующей неделе
Все новости

Подозреваемых в повреждении газопровода задержали в Крыму
Происшествия
Подозреваемых в повреждении газопровода задержали в Крыму
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Симферополь, 5 сентября. Сторонников запрещенного на территории РФ за экстремизм крымскотатарского «Меджлиса» задержали за повреждение газопровода в Республике Крым.

Уточняется, что среди пяти подозреваемых есть бывший первый заместитель руководителя организации Нариман Джелялов. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Повреждение газопровода было выявлено в районе поселка Перевальное 23 августа. МВД установило, что механическое повреждение газовой трубы могло произойти из-за противоправных действий злоумышленников. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 ст. 167 УК РФ.

Утечка газа случилась на подземном газопроводе в Краснодаре. Установлено, что водитель грузовика повредил часть подземного газопровода. На месте инцидента работала аварийная бригада.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Подозреваемых в повреждении газопровода задержали в Крыму
крым задержание газопровод республика
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru