Спасатели помогли туристу, который упал с 15-метровой высоты в горах Крыма

Симферополь, 4 сентября. Сотрудники МЧС Крыма в течение пяти часов помогали туристу, сорвавшемуся со скалы. Спасательная операция прошла успешно.

В службу МЧС поступило экстренное сообщение, что в районе горы Аю-Даг трое путешественников спускались по сложному, скалистому маршруту. Тропа вела к детскому лагерю «Артек». По пути один из них сорвался. В сообщении было сказано, что мужчине необходима помощь спасателей.

Сотрудники МЧС выяснили, что турист упал с 15-метровой высоты. Он получил травму грудной клетки, сломал ногу и руку. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились вниз и эвакуировали пострадавшего.

Спасательная операция длилась более пяти часов. Осложнялось все непростым рельефом и темным временем суток. После мужчину доставили на скорой в медицинскую часть.

Ранее сотрудники МЧС спасли пятерых туристов в горах Феодосии. Спасатели помогли путешественникам спуститься ночью с гор в районе поселка Орджоникидзе.