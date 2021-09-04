Сотрудники МЧС спасли пятерых туристов в горах под Феодосией

Феодосия, 4 сентября. В Крыму спасатели помогли заблудившимся ночью в районе поселка Орджоникидзе туристам спуститься с гор.

В оперативные службы поступило сообщение о том, что приехавшим на отдых в местные горы туристам не удается самостоятельно спуститься к ближайшему населенному пункту. Молодые люди, возвращавшиеся с Тихой Бухты, расположенной в Орджоникидзе, заблудились на обратном пути.

На место выехала горная поисково-спасательная часть ведомства ГУ МЧС Крыма. Спасатели в кратчайшие сроки обнаружили потерявшихся туристов, их оказалось пять человек. Всех молодых людей успешно эвакуировали в безопасное место с помощью альпинистского снаряжения. Никто из туристической группы не пострадал. В ходе операции от МЧС России в поисково-спасательной экспедиции приняли участие три человека, использовалась одна единица техники.

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