Россиянам рассказали, когда в Крыму начнется бархатный сезон

Симферополь, 4 сентября. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Крым придет потепление, которое приведет за собой начало бархатного сезона.

По словам Тишковца, потепление придет на полуостров ко второй половине сентября. Однако сейчас в республике держится относительно прохладная погода, передают «Вести Крым».

Такие климатические условия сохранятся в регионе всю первую декаду сентября. После этого температурный фон в республике начнет постепенно возвращаться в свое климатическое русло.

«Ну а во второй половине месяца и вовсе потеплеет — погода порадует крымчан бархатным сезоном», — объяснил синоптик.

Похолодание, которое сейчас держится на полуострове, наступило после дождей, недавно прошедших в регионе. Сейчас температура воздуха на 4-5 градусов ниже нормы.

Как ранее сообщалось, более семи миллионов туристов посетили Крым с начала 2021 года. Шесть из десяти путешественников в текущем году прибыли в республику по Крымскому мосту на наземном транспорте.