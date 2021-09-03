В Ялте открылся фестиваль национальных театров России «Крымская театральная осень»

В Ялте состоялось открытие третьего фестиваля национальных театров России «Крымская театральная осень» под девизом «Возвращение в любовь». Мероприятие продлится до 11 сентября, за это время на сцене Ялтинского театра им. А. П. Чехова будут представлены различные постановки от ведущих театров страны, передает корреспондент ФАН.

В курортную столицу Крыма приехали артисты из разных уголков Российской Федерации, чтобы поделиться своим творчеством и провести мастер-классы для студентов местных театральных вузов. Участие в фестивале принимают театры из Нальчика, Петрозаводска, Казани, Улан-Удэ, Горно-Алтайска, Махачкалы и Владикавказа, а торжественное открытие мероприятия было поручено «Балтийскому дому» из Санкт-Петербурга со спектаклем «Возвращение в любовь» (музыка Раймонда Паулса, стихи Евгения Евтушенко).

«В Ялте всегда насыщенная культурная жизнь, сюда приезжают многие знаменитые артисты. Мы с семьей стараемся всегда посещать подобные мероприятия. В прошлом году, кстати, мы посещали этот фестиваль, тогда он был посвящен 75-летию Великой Победы. Нам очень понравилось, поэтому решили прийти еще раз», — поделилась с ФАН Елизавета, местная жительница.

Отметим, что театры из Кабардино-Балкарской Республики, Республики Дагестан и Республики Бурятия в этом году впервые принимают участие в «Крымской театральной осени». Известно, что закрывать фестиваль будет «Оркестр» Русского академического театра имени Вахтангова из Владикавказа.

Напомним, ранее в Минкурортов рассказали, как развивается туристическая отрасль в Крыму и что этому способствует. Интересно, что благодаря трассе «Таврида» и Крымскому мосту автотуризм приобретает все большую популярность в республике.