Украина доигралась: крымчане рассказали, что они думают о своей бывшей родине

Корреспондент ФАН поговорил с жителями Крыма, обсудив с ними тему взаимоотношений между Россией и Украиной. Также люди рассказали, как они сегодня относятся к украинскому народу и государству, тому, что там происходит после 2014 года.

По словам Евгения Понамарева, жителя Симферополя и участника Крымской весны, на полуострове многие люди желают нормализации отношений Украины и Российской Федерации, потому что украинцы — братский народ, который заслуживает большего, а не гражданскую войну и экономический кризис.

«Знаете, сколько бы Украина не сделала нам плохого, я все равно ей желаю процветания, потому что там много хороших и порядочных людей — не они принимали решение перекрыть Северо-Крымский канал, отключать нас зимой от электричества или начинать войну в Донбассе. Конечно, это не касается тех, кто находится у власти, — к этим мерзавцам у нас всех есть отдельный разговор. Думаю, почти у всех на Украине есть родственники, поэтому каждый знает, насколько плохо сейчас там живут люди, как их обучают «украинскому патриотизму», какие там цены на бензин, коммуналку, продукты. Похоже, они уже совсем скоро прочувствуют на себе все прелести европейской жизни, правда, пока только с обратной стороны: с гей-парадами, нищими и переписыванием истории. За нас на Украине пусть никто не переживает, в Крыму все хорошо, так им и передайте», — сказал собеседник издания.

Федеральное агентство новостей /

Также по этому поводу высказался Александр Рогожин, коренной житель Ялты. Сейчас ему 52 года, полуостров он почти никогда не покидал, поэтому знает, что и как здесь происходило с момента развала Советского Союза.

«Как я отношусь к украинскому народу? У меня мама с папой — украинцы, но мы всегда говорили на русском, если надо — на украинском, проблем никаких не было. При СССР была дружба народов, товарищи, много чего хорошего. Сейчас же нас просто пытаются стравить между собой, ведь у обычных, а главное, адекватных людей между собой нет и не может быть никаких противоречий, тем более всегда можно найти компромисс. Украина же только и делала, что пыталась все время вести с Россией и Западом какую-то двойную игру, в итоге доигралась, результаты, так сказать, на лицо. Стало ли от этого кому-то лучше? Наверное. Но точно не большинству, я уже не говорю о жителях Донбасса. Конечно, я хочу, чтобы отношения между нашими странами наладились, потому что, хоть и прозвучит банально, наша сила — в единстве», — подчеркнул Рогожин.

Однако, по его словам, современная Украина пока не готова к тому, чтобы вести адекватный диалог с Россией, потому что в Киеве находятся у власти такие люди, которые защищают не национальные интересы, а свои собственные, выражающиеся в количестве нулей на счету в каком-нибудь иностранном банке.

Напомним, ранее публицист Анатолий Вассерман предположил, чем может закончиться встреча президента России и главы Украины. Также он рассказал, какие темы сегодня стоило бы обсудить Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.