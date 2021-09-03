Вассерман рассказал, чем может закончиться встреча Путина и Зеленского

Политический консультант Анатолий Вассерман рассказал в разговоре с ФАН, какие вопросы сегодня стоило бы обсудить президентам России и Украины, а также чем может закончиться гипотетическая встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проблема организации возможной встречи лидеров государств связана с определением круга вопросов, которые можно было бы рассмотреть — Зеленский настаивает на теме обсуждения вопроса Крыма.

По его словам, ни Москва, ни Киев не отвергают возможности проведения такой встречи, но пока там «нет субстанции для обсуждения», поэтому стороны пока далеки от того, чтобы согласовать какую-то повестку дня. Также ранее Дмитрий Песков говорил, что лидеры России и Украины могут обсуждать Крым только с точки зрения туристического потенциала, сферы оздоровления и приграничного сотрудничества.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Лично я бы хотел, чтобы обсуждался вопрос преобразования Украины в Юго-Западный и Новороссийский федеральные округа Российской Федерации. Но очевидно, что Зеленский такого обсуждать не будет, хотя именно это обеспечило бы наилучшую защиту интересов русского большинства граждан Украины. В целом же лидеры стран могут обсудить вопросы объемов прокачки нашего газа через украинскую часть советской газотранспортной системы, а также выделения суммы на ее ремонт. ГТС Украины уже не ремонтировали 15 лет, если не больше, а когда раньше производили какие-то работы, то довольно условно. Вероятно, можно обсудить вопросы гарантирования сколько-нибудь приличного качества тех украинских комплектующих для российской продукции, которую мы еще не импортозаместили. А это очень серьезный вопрос», — заявил Анатолий Вассерман.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, при анализе всех аварий, связанных со сходом поездов «Российской железной дороги», становится понятно, что разрушается сделанная на Украине колесная тележка — там качество литья совсем стало плохое. Поэтому колесные тележки РФ уже производит самостоятельно, но есть еще несколько вариантов украинского импорта, где тоже не помешал бы российский контроль качества прямо на предприятиях изготовителя.

«Это те вопросы, которые имеет смысл обсуждать с точки зрения РФ. Со стороны властей Украины имеет смысл обсуждать те вопросы, вокруг которых можно устроить истерические пляски с шаманским бубном. То есть предполагаемая встреча Путина и Зеленского ничем существенным не закончится из-за позиции Украины. Для украинского государства, точнее той террористической группировки, что ее сейчас возглавляет, сегодня выгодно ставить вопрос о переговорах с Россией так, чтобы они гарантировано срывались, и они (украинцы. — Прим. ФАН) могли кричать о том, что «москали нас не любят; мы вас всех от них защищаем», — сказал эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Собеседник издания также добавил, что взаимоотношения России и Украины в обозримом будущем останутся на точке замерзания до тех пор, пока у Киева не исчерпаются возможности поддерживать Украину отдельно, хотя бы формально, от остальной России. Теоретические встречи глав государств на это вряд ли как-то смогут повлиять.

А вопрос урегулирования ситуации с Крымом, скорее всего, может произойти только после формирования Юго-Западного и Новороссийского округов. То есть до тех пор, пока Украина формально остается независимой, она, естественно, не признает выбор жителей Крыма, поскольку, опять же, этот выбор доказывает бессмысленность сохранения самостоятельности Украины от РФ, подытожил Анатолий Вассерман.

Напомним, ранее эксперт рассказал ФАН, почему Украина никогда не вернет Крым. Причем он уверен, что Киеву в этом не сможет помочь даже Запад.