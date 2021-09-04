Эксперт назвал причины, почему скифское золото должны вернуть в Крым, а не на Украину

Генеральный директор КРУ «Центральный музей Тавриды» Андрей Мальгин прокомментировал в разговоре с ФАН перенос вынесения решения апелляционного суда Амстердама по делу о скифском золоте с 14 сентября на 26 октября. Также он рассказал, почему именно Республике Крым, а не Украине должна быть возвращена коллекция.

Как объяснила пресс-секретарь апелляционного суда Мелисса Зейлстра, решение по крымским сокровищам отложено из-за непредвиденных обстоятельств. Отметим, что коллекция скифского золота была взята из четырех музеев полуострова в феврале 2014 года — это порядка двух тысяч драгоценных артефактов.

Они были вывезены на временную выставку в музей Амстердама, но после окончания выставки в августе 2014 года музей решил не возвращать в Крым экспонаты, поскольку полуостров находился в составе России, а не Украины. Примечательно, что часть коллекции, которая бралась из киевского музея, была возвращена.

«Я уже неоднократно высказывал свою позицию, позицию крымских музеев о том, что эти экспонаты должны быть возвращены на полуостров, потому что они брались из крымских музеев для временной выставки. И контракт должен быть исполнен в полном объеме, то есть откуда они были взяты, туда они и должны вернуться. Также можно сказать, что все эти предметы происходят из раскопок на Крымском полуострове, соответственно, они имеют отношение к истории и культуре народов полуострова. К Украине же они никакого отношения не имеют», — подчеркнул эксперт.

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По его словам, страховая стоимость коллекции составляет порядка 2 миллионов долларов, однако в реальности она стоит намного дороже. Также он высказался по поводу того, когда может быть вынесено окончательное решение по делу о скифском золоте, поскольку для всех очевидно, что процесс слишком затянулся.

«Сказать сложно, суд уже идет в течение нескольких лет. Я думаю, что необязательно окончательный вердикт будет вынесен даже в октябре, но это когда-то все же произойдет. Могу предположить, что этот вопрос все же будет еще раз отложен, но до конца года, возможно, мы уже получим какое-то решение», — сказал генеральный директор КРУ «Центральный музей Тавриды».

facebook.com / Андрей Мальгин

Вместе с тем Андрей Мальгин рассказал, что в «Центральном музее Тавриды» — девять экспозиционных залов, и сейчас там проходит большое количество выставок и мероприятий. Несколько из них сейчас посвящены самому музею, потому что он в этом году будет отмечать 100 лет. Кроме того, сегодня идет выставка таксидермической скульптуры — она большая и представительная.

В октябре в музее откроется выставка, посвященная Черному морю, а также выставка Музея истории Санкт-Петербурга из Петропавловской крепости, заявил собеседник издания.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что политики и бизнесмены Греции приехали в Крым для сотрудничества с местными властями. Они решили найти способы сотрудничества в условиях санкций.