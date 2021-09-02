Туристы рассказали, почему они выбирают Евпаторию, а не Ялту

Евпатория — один из самых старых городов Крыма, ему более 2500 лет. Корреспондент ФАН поговорил с местным гидом Владимиром Нарыкиным, который рассказал о богатой истории города. Также удалось выяснить у туристов, почему они приехали отдыхать на западное побережье полуострова, а не на Южный берег Крыма (ЮБК), где курорты гораздо популярнее.

Нарыкин заявил, что в Евпатории оставили свой след многие древние народы, поскольку все они в свое время владели городом: скифы, римляне, хазары, турки и другие. Первое упоминание об этом месте появилось еще в VI веке до нашей эры, когда греки основали здесь торговое поселение под названием Керкинитиду.

«Гордое название «Евпатория» город получил только в 1784 году, когда Крымский полуостров стал принадлежать Российской империи. Он был так назван в честь понтийского царя Митридата VI Евпатора, потому что спасал Керкинитиду, отбивая и защищая поселение от набегов скифов. Сегодня в центре Евпатории находится старый город — Малый Иерусалим — самое популярное среди туристов место. Здесь находятся сохранившиеся до наших дней различные постройки древних времен, также между собой тут соседствуют мусульманская мечеть и православный храм, армянская церковь и греческий храм, а рядом с ними находится еще синагога и Караимские кенасы. Здесь даже есть турецкая баня. Чтобы найти это место, нужно в поисковую программу ввести название Гезлевские ворота или Малый Иерусалим», — отметил собеседник издания.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Владимир Нарыкин добавил, что около четырех лет назад в Евпатории открыли малую «Стену Плача», где каждый желающий может оставить записку, которая в течение года попадет в Иерусалим. Уже там она вместе со всеми остальными записками и святыми текстами окажется в глиняных кувшинах, которые затем закапываются на Масличной горе.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Туристка Анна из Санкт-Петербурга, которая приехала отдыхать в Евпаторию вместе с семьей, рассказала, почему они решили выбрать этот город для отпуска.

«Мы уже не в первый раз приезжаем отдыхать в Крым, много где успели побывать. Здесь нам понравилось то, что есть много мест, куда можно сходить, нет постоянных пробок, а еще здесь отличные пляжи для отдыха с детьми. Инфраструктуры в Евпатории тоже предостаточно: есть масса развлечений, аттракционы для детей. Мне кажется, это недооцененное место в Крыму», — сказала она.

По словам туристки, на ЮБК присутствует своя романтика, потому что там есть великолепные горы, куда всегда можно сходить в поход. Однако для семейного отдыха, тем более с маленькими детьми, Евпатория — лучшее место в Крыму, причем и цены в городе на порядок ниже, чем в Ялте или Новом Свете, добавила Анна.

Напомним, ранее представитель крымских туристических агентств Антон Муравский рассказал ФАН, насколько успешно в Крыму прошел летний сезон. Также он сообщил, будет ли на полуострове много отдыхающих во время бархатного сезона, который продлится до конца сентября.