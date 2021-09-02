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Крымчанка назвала привычки туристов, которые портят жизнь местным жителям
Общество
Крымчанка назвала привычки туристов, которые портят жизнь местным жителям
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Севастополь, 2 сентября. Жительница полуострова Крым поделилась своим возмущением от поведения приезжих отдыхающих. Туристы ведут себя шумно, мусорят и курят на пляжах.

Крымчанка рассказала, что ее больше всего раздражает в туристах. В первую очередь — это громкая музыка, которую некоторые отдыхающие врубают на полную. Особенно бьет по ушам «непонятная долбежка». Женщина живет недалеко от грязевого озера, туда часто приезжают туристы на машинах и музыка из колонок разносится по всей округе.

«Я клянусь, их пол села слышит! У меня можно дискотеку устраивать, осталось светомузыку повесить... Это просто боль!» — сетует крымчанка в своем блоге.

Раздражают местную жительницу и курильщики, особенно на общественных пляжах. Хотя она отметила, что с прошлого года правила стали строже и туристам приходится их выполнять. Кроме того, в местах отдыха появились отдельные беседки для курения, а на пляже за порядком следят сотрудники.

Еще одним раздражающим фактором для жительницы полуострова являются собаки, которые купаются рядом с людьми. Особенно неприятно, когда четвероногие друзья человека находятся без присмотра и портят вещи соседей по пляжу.

«Не хочу любить чужих собак и с ними купаться. Уж, извиняйте... Уверена, в Крыму много диких пляжей и есть куда пойти и искупаться с собакой», — пишет автор блога.

Мусор на пляжах удручает местную жительницу, хотя и непонятно, откуда он берется, ведь все вроде бы убирают его за собой. Женщина предположила, что возможно дело в том, что на пляже около села Межводное, где она живет, нет контейнеров. Крымчанка уточнила, что последнее время туристы в Крыму стали цивилизованнее.

Представитель туристической отрасли Крыма поделился, как на полуострове прошел летний период и сколько гостей ожидается в бархатный сезон. Туристов было много, несмотря на потопы и пандемию.

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