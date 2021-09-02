Политолог Джаралла сказал, кто причастен к отдалению Украины от России

Крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал в разговоре с ФАН недавнее высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что каждый украинский режим становится «все тупиковее и тупиковее» и что он не знает, чего от них ожидать. Эксперт рассказал, как это может быть связано с влиянием Запада на Украину.

По его словам, заявление Лаврова об украинских режимах абсолютно соответствует действительности. Он считает, что президент Владимир Зеленский был последним шансом, надеждой на то, что Украине удастся изменить неизбежный путь к катастрофе, к которой страна идет на протяжении столь длительного времени.

«Шанс не был реализован. Если его сравнивать с его предшественниками, то можно заметить только одну положительную черту — он пока не проявляет особой кровожадности. Его предшественник, как мы знаем, — это президент Порошенко, который устроил гражданскую войну и тем самым, по сути, погубил страну. Также можно заметить, что первые этапы независимости Украины были построены на том, что бывшая советская партийная номенклатура использовала свое нахождение у власти для создания своего якобы независимого правления. Изначально подразумевалось, что Украина не просто не Россия, поскольку еще она должна быть от нее как можно дальше. При этом украинские политики повторяли все этапы жизни России, за исключением одного — когда в РФ начался этап государственной консолидации, прекративший кризис государства после 90-х, а на Украине ничего подобного не произошло — она осталась во власти финансово-экономических группировок», — сказал политолог.

ФБА «Экономика сегодня» . /

Следующие власти Украины пытались лавировать между Востоком и Западом, однако здесь было замечено достаточно серьезное влияние западных стран, прежде всего США, если говорить с точки зрения социальной инженерии, добавил он.

«Началось формирование целого ряда политических структур, причем растянутых на десятилетия. Их смысл состоял в том, чтобы заменить советскую элиту новой, которая уже будет подготовлена с точки зрения Запада и которая не допустит восстановления каких-либо связей между Украиной и Россией. Первой серьезнейшей попыткой этого стал государственный переворот 2004–2005 гг. под названием «оранжевая революция», и он же продемонстрировал, что эта тактика не сработала. Если в отношении антироссийской линии новая украинская элита была настроена более чем активно, то в отношении всего остального, в первую очередь в защите интересов собственной страны, ничего подобного не наблюдалось. Крах был слишком очевиден», — отметил Джаралла.

Федеральное агентство новостей /

После этого, продолжил собеседник издания, последовал определенный откат в виде президентства Виктора Януковича, попытавшегося продолжить политику лавирования между Западом и Востоком, однако она закончилась новым государственным переворотом в 2014 году, который привел уже к гражданской войне.

«Фундаментальная причина этого состоит в разделении Украины на восток, запад и центр, которые между собой связаны в значительной степени искусственно, а также в разрушении связей с РФ. В связи с этим мы можем констатировать, что политическая элита несостоятельна в плане национальных интересов и их реализации, а также защиты и развития своего государства. Поэтому здесь можно отметить, что в России начинает формироваться определенный консенсус согласия по поводу того, что украинский тупик не может быть разрешен внутри самой Украины. Более того, каждый раз мы будем видеть лишь более ухудшающуюся версию происходящего. Это подразумевает, какие выводы можно сделать, но вслух пока такое не произносится», — подытожил политолог Владимир Джаралла.

Напомним, ранее эксперт объяснил ФАН, почему ни Киев, ни Запад не смогут вернуть Крым под украинскую юрисдикцию. На это есть несколько причин, но главная из них — отсутствие любых возможностей хоть как-то повлиять на вопрос принадлежности российского полуострова.