В минкурортов рассказали, как развивается туристическая отрасль в Крыму

В министерстве курортов и туризма Крыма рассказали ФАН о развитии туротрасли на полуострове, в том числе с помощью новых приложений, которые упрощают поиск мест отдыха и интересных маршрутов. Также стало известно о новых кемпингах и глэмпингах, которые появились в республике.

Более 60% гостей прибывают на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах. В целом автотуризм приобретает все большую популярность в республике, а Крымский мост и трасса «Таврида» стали катализатором развития новых туристических маршрутов.

«Дополнительный турпоток получили Керчь и Феодосия, а также в поле зрения туристов стали попадать те объекты туристского показа, которые раньше были удалены от дороги. Например, Белая Скала в Белогорске стала одним из самых посещаемых мест автотуристов, увеличилось количество пешеходных туристических групп. Возросла пропускная способность дороги, сократилось время пребывания туристов в пути и стало возможным посещение сразу нескольких городов, расположенных по маршруту трассы «Таврида», — говорится в тексте.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Особое внимание уделяется и развитию туристкой инфраструктуры. На новой АЗК при въезде на полуостров на 12 км трассы «Таврида» уже установлены первые информационные терминалы Travel Crimea. Они оборудованы встроенным мультимедийным ресурсом — Туристический портал Крыма Travel Crimea.

«Сервис также доступен и в английской версии. Туристы смогут планировать свое автопутешествие благодаря подборкам «Афиша», «Чем заняться», «Куда поехать», «Где остановиться», «Полезно знать», «Помощь». Кроме того, для удобства планирования путешествия на Travel Crimea интегрирована постоянно обновляемая интерактивная карта с кликабельными пиктограммами ключевых памятников истории, культуры, природы и пляжей полуострова», — сообщили в пресс-службе.

В особый раздел выделены подборки «Путеводитель по Крыму», «Золотое кольцо Боспорского царства», «На поезде в Крым», «Крым героический: путеводитель по местам воинской славы», циклы публикаций о крымских винных хозяйствах, гастрономических и горных маршрутах.

Федеральное агентство новостей / Анна Чудакова

Развитие кемпингов и глэмпингов — отдельное туристическое направление в Крыму. Локации для них сегодня могут быть практически любыми, потому что развитие технологий дает высокий уровень автономности. В 2019-2021 годах на полуострове были открыты автокемпинг «Оленевка Village» в Черноморском районе.

Развивается проект глэмпинг Extreme Крым и экспериментальный эко-кемпинг Tavrida.camp в Судаке и другие. На данный момент в Крыму расположено 15 кемпингов, предназначенных для размещения автотуристов, заявили в минкурортов РК.

Напомним, ранее блогер показал на фото, насколько красив российский полуостров. Также он рассказал ФАН, как решил создать собственный путеводитель по Крыму.