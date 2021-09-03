Ученый объяснил, как Крыму справиться с дефицитом воды без опреснительных установок

В Сети появилась информация, что «Ростех» прорабатывает варианты строительства опреснительных станций для Республики Крым. В разговоре с корреспондентом ФАН крымский ученый Борис Калинин отметил, что у специалистов остается много вопросов к данному проекту, как и раньше, поскольку непонятно, насколько он выгоден, практичен и когда его собираются реализовать.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники указал, что госкорпорация может предложить властям Крыма варианты строительства установок, которые к 2030 году якобы смогут давать порядка миллиарда кубометров пресной воды (за 12 месяцев). Речь идет о девяти опреснительных станциях, которые могут потреблять в совокупности около 900 МВт электроэнергии — это почти половина действующей генерации республики.

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По данным издания, «Ростех» может предложить решение этого вопроса с помощью специальных газовых турбин, которые будут потреблять порядка 600 млн кубометров газа в год. Но строительство только ТЭС с использованием этих турбин может обойтись бюджету в 78 млрд рублей, сколько еще сами установки — неизвестно.

«Конечно, к данному проекту до сих пор много вопросов, потому что до сих пор непонятно, насколько он выгоден, практичен и когда его собираются реализовать. Никакой конкретики. Опреснители для Крыма — крайний вариант, об этом говорил и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. На ближайшие два года у нас вода есть, никакого дефицита быть не должно. За это время лучше максимально устранить утечки в трубах, которые в части районов сегодня достигают более 60–70%. Естественно, тогда снизится водопотребление, а существующих запасов будет хватать на дольше», — отметил специалист.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Если еще начать использовать очищенные сточные воды, объем которых составляет порядка 200 млн в год, в качестве технической воды и с помощью современных технологий хотя бы частично сократить потребности в воде в сельском хозяйстве, ЖКХ и промышленности, то получится добиться хороших результатов, добавил эксперт.

«На сельское хозяйство в Крыму сегодня уходит порядка 45% пресной воды, на ЖКХ — 40%, на энергетику и промышленность — 15%. У нас дефицит в пресной воде в самые неблагоприятные годы составляет около 130–150 млн кубометров. Если подойти к решению этой проблемы комплексно и планомерно, то есть вести информирование населения о том, как правильно нужно экономить воду, установить тарифы по нормам потребления, то в будущем все это себя обязательно окупит», — уверен Борис Калинин.

Федеральное агентство новостей / Александр Талызин

По его словам, опреснители можно построить, например, в Судаке, где проблема с пресной водой существует давно. Но зачем это делать на Южном берегу Крыма, где выпадает самое большое количество осадков на полуострове, — непонятно. На ЮБК почти вся дождевая вода сливается в море, а это ценный ресурс, который можно и нужно собирать.

Также нужно понимать, сколько будут стоить сами установки, их обслуживание, утилизация отходов производства, какие в таком случае будут тарифы для населения за куб воды и многое другое. Поэтому сейчас все еще остается больше вопросов, чем ответов на этот счет. Тем более есть другой проект — добыча пресной воды со дна Азовского моря, который, вполне возможно, перспективнее, нежели опреснение, констатировал эксперт.

Ранее ученый рассказал ФАН, как сейчас в Крыму складывается ситуация с водой. Он отметил, что ближайший год, даже если начнется кризис и вовсе не будет осадков, полуостров обеспечен водным ресурсом.