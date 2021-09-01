Публицист Кеворкян назвал истинные причины встречи Зеленского с Байденом

Известный публицист Константин Кеворкян в разговоре с корреспондентом ФАН рассказал, стоит ли Украине ожидать получения каких-то преференций от США после сегодняшней встречи в Белом доме президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского.

По словам эксперта, у двух участников мероприятия разные задачи и ожидания от них. Он отметил, что Байдену сейчас необходимо сгладить чрезвычайно неприятный осадок от бегства американцев из Афганистана и упредить обвинения его в том, что он бросает на произвол судьбы другого стратегического союзника, в данном случае — Украину.

«Поэтому некие реверансы в сторону Киева будут сделаны. Здесь, безусловно, пойдет речь о поддержке украинского государства в территориальных спорах, будет оказана некая военная помощь, поскольку Западом Украина рассматривается как плацдарм против России. Также, могу предположить, что будут некие обсуждения, связанные с общими приятными темами в хорошем обществе: экология, новые технологии. Думаю, здесь будет что-то обещано. Между сторонами уже подписан меморандум о строительстве нескольких атомных блоков на Хмельницкой АЭС, хотя зачем они нужны Украине, которая стремительно теряет промышленность и население, при этом имея до сих пор весьма приличный уровень производства электроэнергии, пока загадка», — подчеркнул собеседник издания.

xaec.org.ua / Пресс-служба Хмельницкой АЭС

Вместе с тем он добавил, что на встрече лидеров двух стран со стороны Украины будет попытка выпросить больше преференций. В первую очередь это коснется определенных финансовых вливаний, гарантий США под очередные украинские государственные займы, получения какой-то военной помощи. Также будет попытка получить финансирование от американцев разнообразных программ, и чем больше — тем лучше.

«Если хотя бы одна десятая запрошенного будет получена, то это даст Зеленскому возможность заявить о своем большом политическом успехе. После того, как информационный повод 30-летия независимости Украины исчерпал себя, ему нужны новые достижения, чтобы поддерживать украинское общество в позитивном настроении, тем самым оттягивая или вообще устраняя опасность своей отставки, чтобы дотянуть до предвыборной кампании своего второго президентского срока», — сказал Константин Кеворкян.

Напомним, ранее политолог рассказал ФАН, как США снова решили использовать Украину в своих целях. Интересно, что он тоже назвал украинское государство плацдарм для враждебной деятельности против России.