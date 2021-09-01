Родители учеников рассказали ФАН, как в Крыму прошел День знаний в условиях пандемии

Родители учащихся рассказали корреспонденту ФАН, как у них сегодня прошел День знаний, и насколько готовы оказались к началу учебного года крымские образовательные учреждения.

Сегодня прошли торжественные линейки во всех школах Республики Крым. Принять участие в них могли только родители первоклашек, правда, при соблюдении всех требований Роспотребнадзора — предоставлении сертификата о вакцинации, соблюдения социальной дистанции и масочного режима.

Линейка также прошла и для выпускных классов — 9 и 11, но туда родители уже попасть не могли. Учащиеся же других классов встречали первый учебный день в школьных кабинетах или на свежем воздухе. Всего в Крыму более 220 тысяч школьников, из которых около 25 тысяч — первоклассники.

«Сегодня весь день простояли за школьными воротами, ждали, когда у детей закончится линейка, потому что один пошел в третий, а другой в седьмой класс. Восторга, конечно, никто от этого явно не получил, но мы понимаем, что здоровье детей важней. С учителями удалось поговорить уже после официальной части, сказали, что теперь у всех детей при входе в школу будут проверять температуру специальными термометрами. Также они нас заверили, что все учителя и другой персонал уже вакцинирован, поэтому переживать особо не стоит, однако если все же из учеников кто-то заболеет, то на двухнедельных карантин уйдет весь класс, если учитель — все классы, где он преподавал. Пока не знаю, как это будет выглядеть на практике, и кто в таком случае будет учить детей, посмотрим, надеюсь, никто не заболеет», — поделилась с ФАН Светлана, жительница Симферополя.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По ее словам, в их школе был проведен ремонт и закуплено новое оборудование, хоть и не без помощи родителей. Но самое главное, она считает, что детям теперь будет учиться лучше и комфортнее.

«Я отец троих детей и я в первый раз не попал к ним на школьную линейку. Меня это немного, скажем так, удивило, впрочем, как и всех, думаю. Передайте этому коронавирусу, что он уже всем надоел, пусть уходит. Да, мы вакцинировались семьей, но детей пока не стали, будем смотреть по ситуации с заболеваемостью. Если говорить в целом, то все хорошо, со школами вроде все в порядке, все готовы, все учатся. Дети тоже рады были увидеть одноклассников, а мы, родители, — началу учебного года», — добавил Андрей.

Известно, что с момента воссоединения Крыма с Россией на полуострове было построено пять современных школ почти на четыре тысячи учеников, педагогический состав увеличился на 800 специалистов, а учащиеся начальных классов — с 1 по 4, теперь обеспечены бесплатным горячим питанием.

Также были отремонтированы и приведены в нормальный вид сотни других образовательных учреждений, которые после украинского периода находились в крайне плачевном состоянии. Кроме того, на территории республики с 2014 года было построено больше ста новых детских садиков.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что педагог поделилась лайфхаками, как родителям помочь детям во время обучения в школе. Для этого она предложила участвовать в совместной с ребенком обучающей деятельности, а также не делать за него уроки.