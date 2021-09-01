Эксперт объяснил, почему Украина не сможет вернуть Крым

В разговоре с корреспондентом ФАН известный публицист Константин Кеворкян прокомментировал громкое высказывание бывшего заместителя министра иностранных дел Украины Александра Чалого о том, что якобы существует два способа возвращения российского Крыма под юрисдикцию Киева.

Первый из них касается «абсолютной конфронтационной» стратегии с Россией. При этом Чалый сам признался, что Запад постепенно отказывается от таких шагов из-за их неэффективности. Второй же способ касается создания настолько успешного государства, чтобы к Украине якобы захотели присоединиться российские регионы.

Федеральное агентство новостей /

По словам Константина Кеворкяна, он не видит предпосылок, чтобы между Западом и Россией начались переговоры о территориальной целостности РФ. Также он напомнил, что вопрос с Крымом давно закрыт, что уже многократно было озвучено целым рядом российских официальных лиц, включая президента. Следовательно, эта возможность категорически исключается.

«Что касается второго пункта в заявлении Чалого. При всем добром отношении к украинскому народу и пожеланиях ему процветания и благополучия, этот вариант представляется маловероятным. Украина является беднейшей страной Европы, она терпит экономическое фиаско и потеряла свою промышленность. Соответственно, локомотивов, которые могли бы ее вытащить из экономической пропасти, на данный момент нет. Все, на что рассчитывают украинские руководители, — это объемная помощь Запада. Недаром сейчас Зеленский запросил у США поддержку своего плана трансформации Украины и несколько сот миллиардов долларов на этот «маниловский проект». Пойдет ли Запад на такое огромное финансирование украинского государства, я чрезвычайно сомневаюсь», — подчеркнул эксперт.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Собеседник издания добавил, что у Запада тоже сейчас большие финансовые проблемы и лишних денег на «хотелки» киевских чиновников у него нет. Таким образом, внутренних ресурсов у Украины не имеется, при этом внешние находятся под очень большим вопросом.

Соответственно, Крым не только останется в России, но и, учитывая скорость перемен на полуострове, огромные инфраструктурные изменения и большие денежные вливания со стороны властей, становится сам витриной для остальной Украины, подытожил Константин Кеворкян.

Ранее эксперт рассказал, почему этот год оказался непростым для властей Крыма. Он обратил внимание, что в республике за этот период произошло много как политически важных событий, так и природных катаклизмов.