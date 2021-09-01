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Крымский политолог Джаралла рассказал, как США снова решили использовать Украину
Политика
Крымский политолог Джаралла рассказал, как США снова решили использовать Украину
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Корреспондент ФАН обсудил с крымским политологом Владимиром Джараллой предстоящую встречу президента США Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского в Белом доме. Эксперт рассказал, может ли проведение мероприятия быть как-то связано с так называемой «Крымской платформой» и как американцы в очередной раз решили использовать Киев в своих целях.

Встреча лидеров запланирована на 14:00 по местному времени (21:00 по московскому). Предположительно, она продлится не более двух часов, поскольку в 16:30 у Байдена экономический брифинг. Общей конференции глав государств, по всей видимости, тоже не будет из-за плотного расписания американского президента. 

Политолог рассказал, как США в очередной раз решили использовать Украину
Global Look Press  / Volodymyr Zelensky/Sarah Silbiger - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

По словам Владимира Джараллы, эта встреча не имеет никакого отношения к «Крымской платформе». При этом он назвал визит Зеленского в США ритуальным мероприятием, которое откладывалось достаточно долго. Только из-за того, что еще раз его переносить было бы совсем неприлично, оно все-таки состоится, убежден он.

«Эта встреча планируется в рамках поддержки Украины со стороны американцев как одно из ритуальных и достаточно проходных. Более того, в условиях внутриполитического кризиса, связанного с Афганистаном, видно пренебрежительное и даже раздраженное отношение к этому мероприятию со стороны официальных лиц администрации США.

Тем не менее встреча состоится. Она пройдет, скорее всего, как и положено, ритуальным образом. Кроме того, за день до нее состоялось достаточно примечательное событие — министрами энергетики Украины и США были подписаны соглашения с компанией Westinghouse Electric о строительстве атомных блоков на украинской территории на сумму в несколько миллиардов долларов», — заметил собеседник ФАН.

Политолог рассказал, как США в очередной раз решили использовать Украину
ФБА «Экономика сегодня» .  / 

Самое примечательное — это сугубо американский проект. Westinghouse в последнее время переживает сложные времена, потому что на мировом рынке идет серьезная конкуренция и компанию опережают Франция и Россия, которые являются мировыми лидерами в этой сфере благодаря самым совершенным технологиям.

«В результате крупнейшая американская компания в сфере атомной энергетики живет за счет госзаказов по обслуживанию атомных станций и самое главное — обслуживания и производства ядерного оружия. И соглашения с Украиной являются для нее одной из форм помощи. Проще говоря, американские чиновники пробили контракты на строительство в другой стране, при этом кредиты и денежные средства будут выделены американским бюджетом, а вот расплачиваться за него будет Украина», — заявил политолог.

Политолог рассказал, как США в очередной раз решили использовать Украину
Новостное агентство «Харьков».  / 

Он напомнил, что атомная энергетика на Украине является советской, соответственно, она теснейшим образом завязана на Россию. Попытки Westinghouse что-то в этом изменить приводили только к весьма серьезным проблемам, напомнил собеседник издания.

«Все остальное же будет в духе Зеленского: после встречи в Вашингтоне он произнесет какие-то пафосные тезисы, с поставленной мимикой возложит где-нибудь цветы или посетит мероприятия, после чего с семьей уедет в Калифорнию, где он, скорее всего, просто приятно проведет время, говоря о том, что он заботится о государственных интересах Украины.

Если же говорить более глобально, то, конечно, чувствуется усталость от украинского вопроса — причем как у европейцев, так и американцев. Однако никто Украину не бросит по причине того, что это плацдарм для враждебной деятельности против России.

Об этом свидетельствует выделение средств США на ведение военной деятельности на территории Украины. Кроме того, украинское государство является своеобразным одноразовым инструментом, который можно будет бросить против России, в случае если в нашей стране произойдет внутренний кризис», — отметил Владимир Джаралла.

По его словам, этой теме украинские деятели посвящают свои публикации уже на протяжении нескольких лет. Эксперт заявил, что выгоду от визита Зеленского в США получат исключительно страны Запада, а Украина снова покажет свое ничтожное положение в мировой политике.

Напомним Киев решил привлечь к постройке АЭС компанию-аутсайдера из США. За последние 10 лет Westinghouse безрезультатно пытается вернуть себе компетенции по сооружению АЭС, однако испытывает массу трудностей.

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