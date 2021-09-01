Несовершеннолетние попытались обворовать музей в Севастополе

Севастополь, 1 сентября. Двое подростков попытались обчистить урны для пожертвований в музее 35-й батареи в Севастополе. Администрация учреждения, посмотрев записи с камеры, обратилась в полицию.

Школьникам так и не удалось ничего похитить. После безуспешной попытки вскрыть ящики подростки удалились.

Материальный ущерб музею не нанесен, но его сотрудники очень обеспокоены моральным аспектом поступка детей. В Сети они обнародовали запись с камеры видеонаблюдения, чтобы люди могли опознать несостоявшихся нарушителей, сообщил ФАН источник, знакомый с ситуацией.

Накануне подростки попытались ограбить магазин канцелярских товаров в Подмосковье.