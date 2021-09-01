«При Украине такого не было»: эксперт рассказал, как прошел летний сезон в Крыму

Корреспондент ФАН поговорил с одним из представителей крымских туристических агентств Антоном Муравским. Он рассказал, как прошел летний сезон на полуострове и стоит ли ожидать большого наплыва туристов во время бархатного сезона, который продлится до первой половины октября.

Как сообщили в министерстве курортов и туризма РК, за лето в республике отдохнуло порядка 5,2 млн человек, а с начала года — 7,2 млн человек. Это превышает показатели 2019 года, когда за 12 месяцев Крым посетило 7,4 млн туристов и был побит рекордный показатель за весь постсоветский период.

У крымских отельеров остается еще четыре месяца, чтобы поставить новый рекорд по количеству гостей за год. Основной туристический поток на полуостров идет через Крымский мост — 62%, авиасообщением — 30%, а с помощью железнодорожного сообщения — 8%.

пресс-служба аэропорта Симферополь /

По словам Антона Муравского, этот летний сезон был очень насыщенный и продуктивный, несмотря на ограничения из-за пандемии и потопы на Южном берегу Крыма и на Керченском полуострове, которые привели к временному оттоку туристов.

«Как мы видим, даже официальная статистика показывает небывалый для Крыма поток туристов этим летом. Это говорит о том, что полуостров набирает популярность среди отдыхающих. Я связываю это с тем, что каждый год для туристов здесь создается больше условий, появляется больше разнообразных услуг, а также улучшается сервис. Кроме того, по сравнению с прошлыми годами глубина бронирований до сих пор остается достаточно высокой, что еще раз говорит о привлекательности Крыма для туристов», — подчеркнул эксперт.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Собеседник издания добавил, что полуостров сейчас развивается в сторону круглогодичного курорта, поэтому многие санатории и базы отдыха намерены продолжить работу и в осенне-зимний период, тем более на это есть спрос.

«При Украине такого не было — после начала осени многие закрывались, причем это касалось не только средств размещения, но и кафе с ресторанами, потому что им было невыгодно работать и держать персонал. Но сейчас ситуация начала кардинально меняться — люди продолжают ехать отдыхать в Крым даже после окончания лета. Сегодня у полуострова большие перспективы, которых в украинские времена у него никогда не было и быть не могло, потому что сюда никто не вкладывал деньги. Это, думаю, все заметили, кто посещал Крым до и после 2014 года», — сказал Муравский.

Эксперт выразил уверенность, что в этом году бархатный сезон в Крыму пройдет как никогда успешно, поскольку количество бронирований на сентябрь превышает показатели доковидного 2019 года более чем на 60%. При этом многие люди уже бронируют номера и на зимние праздники.

Ранее блогер показал на фото, насколько красив российский полуостров. Он рассказал, как к нему пришла идея создать путеводитель по Крыму.