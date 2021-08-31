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В Крыму голая туристка пыталась отбить бывшего мужа у полицейских
Происшествия
В Крыму голая туристка пыталась отбить бывшего мужа у полицейских
prok-murmansk.ru  /  Прокуратура Мурманской области

Симферополь, 31 августа. Женщина оголилась и вступила в борьбу с правоохранителями в Республике Крым. В результате москвичку задержали и доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что гражданка пыталась отбить своего бывшего супруга, которого задержали за пьяное вождение и попытку скрыться. Силовики купили хулиганке халат, а также забрали пару в отделение, сообщает источник ФАН в полиции.

Мужчина и женщина в момент инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения. В участке они протрезвели и признали свою вину. Нарушители получили административный штраф за неповиновение сотрудникам.

Кроме того, стражи порядка организовали проверку по уголовным статьям, так как в действиях дебоширов усматриваются признаки нападения на представителя власти.

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нападение крым полиция
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