Известный фотограф и блогер Крыма поделился советами с начинающими путешественниками

Travel-блогер и автор книги-путеводителя по Крыму поделился с читателями ФАН советами для начинающих путешественников. Также он рассказал, на каком уровне находится туристическая сфера в Крыму.

Max Ryabitchenko (Максим Рябитченко) путешествует по Крыму уже более десяти лет, за это время у него накопилось множество полезных советов, которые, несомненно, пригодятся тем, кто только начал открывать для себя солнечный полуостров. Например, Макс советует в любую поездку брать с собой закрытую обувь с цепким протектором — для комфортных прогулок на природе.

«Еще один совет — приобрести треккинговые палки для горных маршрутов, они сильно облегчают даже небольшой путь и подстраховывают на сложных участках, обязательно носить воду и отдельные фонарики. Хочу сделать акцент, что на фонарик в смартфоне лучше не рассчитывать, так как телефон может пригодиться для навигации или связи. Также скачайте себе бесплатное приложение-карту Maps.me — там отмечено огромное количество троп и различных достопримечательностей. Как популярных туристических, так и природных», — рассказал блогер корреспонденту ФАН.

фото из личного архива / Max Ryabitchenko

Что же касается туристической сферы в Крыму, по мнению блогера, она пока не того уровня, который хотелось бы видеть, однако, к счастью, прямо сейчас турсфера на полуострове стремительно развивается: появляются уникальные креативные отели, гостевые дома, кемпинги, глэмпинги, традиционные кафе и рестораны, открываются частные аутентичные винодельни, мастерские, фермы и многое другое.

Да, где-то еще остались пережитки прошлого, где-то инфраструктура не выдерживает туристического потока, а моментами цена не соответствует предлагаемым товарам или услугам. Но инфраструктура и сервис — это, как говорится, дело поправимое.

«Что у Крыма не отнять, так это удивительные пейзажи на каждом шагу, природное разнообразие — нигде в мире не встретите такого калейдоскопа природных видов на относительно компактной территории. Буквально целебный воздух и комфортнейший климат практически круглый год. За это и ценят Крым, за это мы его любим. А все, что сделано человеком, думаю, вскоре очень сильно изменится для большего комфорта как гостей, так и самих жителей полуострова», — уверен собеседник издания.

фото из личного архива / Max Ryabitchenko

Крым — одно из самых доступных и простых туристических направлений России. Здесь понравится и любителям пляжного размеренного семейного отдыха, и активным путешественникам, и творческим людям, и фотографам, которым будут рады круглый год. Поэтому сейчас, бесспорно, проходит огромнейшая работа по развитию инфраструктуры.

«Все мы, мои коллеги — отельеры, рестораторы, гиды, фотографы, фермеры, виноделы, строители и другие крымчане — с каждым днем стараемся сделать сервис как можно лучше для людей, которые это оценят», — добавил блогер.

Впрочем, несмотря даже на свои уже незначительные недостатки, Крым все равно вдохновляет и притягивает миллионы туристов ежегодно. Специально для тех, кто горит желанием погрузиться в непередаваемую атмосферу солнечного полуострова и увидеть своими глазами самые необычные его уголки, у Макса недавно вышел авторский путеводитель. Ранее ФАН подробно рассказывал о его создании и ценности.