Эксперт рассказал, почему этот год оказался непростым для властей Крыма

Политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо прокомментировал исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации, которое провел Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг».

Отмечается, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев занял в этом рейтинге 36 место, а глава Республики Крым Сергей Аксенов — 39. Эти данные были получены на основе заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества, передает ФАН.

«Лето 2021 года было наполнено вызовами для властей Крыма. С одной стороны — это проведение курортного сезона в условиях пандемии, с чем регион справился, уже имея подобный опыт 2020 года. С другой стороны — это природные чрезвычайные ситуации, с которыми столкнулась республика, над преодолением последствий которых трудился глава Крыма. Подтопление Керчи и Ялты, сильные ливни, приведшие к повреждениям на объектах транспортной и социальной инфраструктуры в других регионах, стали испытанием для всей системы власти на полуострове, начиная от координации спасателей и коммунальных служб и заканчивая управлением инструментами информационной политики», — отметил эксперт.

vk.com / Иван Мезюхо

Также он добавил, что Сергей Аксенов не в первый раз столкнулся с ситуацией чрезвычайного характера. Трудности переходного периода 2014–2015 годов и блэкаут закалили крымчан и подготовили к работе в сложных условиях.

«В целом текущий год был непростым. Преодоление проблемы вододефицита, трудности с реализацией проектов в сфере благоустройства в муниципалитетах, резонансная стройка в Форосском парке, отставка главы администрации Симферополя Елены Проценко и главы администрации Керчи Сергея Бороздина, снятие крымским вице-премьером Евгением Кабановым своей кандидатуры с выборов в Государственную думу — все это уже позволяет оценивать период с января по сентябрь 2021 года как время, насыщенное политическими событиями», — констатировал Иван Мезюхо.

По его словам, происходящее в этом году в некотором смысле предопределяет значимые события для внутренней политики Республики Крым в будущем.

Напомним, ранее политолог объяснил, почему глава МИД Украины решил попробовать запугать Поклонскую. Он считает, что Дмитрий Кулеба просто хочет быть в националистическом антикрымском мейнстриме.