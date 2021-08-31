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Эксперт рассказал, почему этот год оказался непростым для властей Крыма
Общество
Эксперт рассказал, почему этот год оказался непростым для властей Крыма
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым  / 

Политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо прокомментировал исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации, которое провел Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг».

Отмечается, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев занял в этом рейтинге 36 место, а глава Республики Крым Сергей Аксенов — 39. Эти данные были получены на основе заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества, передает ФАН.

«Лето 2021 года было наполнено вызовами для властей Крыма. С одной стороны — это проведение курортного сезона в условиях пандемии, с чем регион справился, уже имея подобный опыт 2020 года. С другой стороны — это природные чрезвычайные ситуации, с которыми столкнулась республика, над преодолением последствий которых трудился глава Крыма.

Подтопление Керчи и Ялты, сильные ливни, приведшие к повреждениям на объектах транспортной и социальной инфраструктуры в других регионах, стали испытанием для всей системы власти на полуострове, начиная от координации спасателей и коммунальных служб и заканчивая управлением инструментами информационной политики», — отметил эксперт.

Эксперт рассказал, почему этот год оказался непростым для властей Крыма
vk.com  / Иван Мезюхо

Также он добавил, что Сергей Аксенов не в первый раз столкнулся с ситуацией чрезвычайного характера. Трудности переходного периода 20142015 годов и блэкаут закалили крымчан и подготовили к работе в сложных условиях.

«В целом текущий год был непростым. Преодоление проблемы вододефицита, трудности с реализацией проектов в сфере благоустройства в муниципалитетах, резонансная стройка в Форосском парке, отставка главы администрации Симферополя Елены Проценко и главы администрации Керчи Сергея Бороздина, снятие крымским вице-премьером Евгением Кабановым своей кандидатуры с выборов в Государственную думу — все это уже позволяет оценивать период с января по сентябрь 2021 года как время, насыщенное политическими событиями», — констатировал Иван Мезюхо.

По его словам, происходящее в этом году в некотором смысле предопределяет значимые события для внутренней политики Республики Крым в будущем.

Напомним, ранее политолог объяснил, почему глава МИД Украины решил попробовать запугать Поклонскую. Он считает, что Дмитрий Кулеба просто хочет быть в националистическом антикрымском мейнстриме.

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Все новости / Общество / Эксперт рассказал, почему этот год оказался непростым для властей Крыма
россия крым севастополь мезюхо
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