Знай уголки Крыма: блогер показал на фото, насколько красив российский полуостров

Популярный Instagram-блогер Max Ryabitchenko (Максим Рябитченко) рассказал ФАН о том, насколько прекрасен, разнообразен и многогранен солнечный Крым. Блогер является автором популярного путеводителя по полуострову — месту, которое ежегодно миллионы туристов выбирают для своих путешествий, вдохновленные восхитительными пейзажами и необычными локациями.

Максим занимается активным изучением Крыма уже более десяти лет. Еще в детстве, приезжая сюда с родителями, он был восхищен обрывистыми берегами Фиолента и его фантастическими скалами, которые тогда казались невероятно высокими и неприступными. Именно родители привили ему любовь к природе и путешествиям.

«Сейчас уже, конечно, меня сложно чем-то так же удивить, но при этом в момент нахождения какого-то нового места или уникального ракурса я вновь радуюсь, как ребенок», — поделился с корреспондентом ФАН автор книги.

фото из личного архива / Max Ryabitchenko

Четыре года назад его увлечение путешествиями совершенно случайно переросло в блог — тогда он и представить себе не мог, что со временем за его путешествиями будут следить более десятки тысяч человек со всего мира.

«До сих пор не верится. А ведь вначале это была самая обычная страница в Instagram, на которой я стал выставлять свои фотографии из путешествий, снятые на старенькую мыльницу. Именно благодаря блогу я стал более профессионально заниматься фотографией, видео, попутно открывая для себя и своих читателей все новые и новые грани полуострова, а также воплощая свои творческие идеи на фоне необычных крымских пейзажей», — рассказывает блогер.

С развитием аккаунта в геометрической прогрессии росло количество сообщений вроде: «Макс, что посмотреть в Крыму?». Ему хотелось каждому ответить очень подробно, индивидуально, помочь с выбором тех самых идеальных мест, после посещения которых любой человек гарантированно влюбится в солнечный полуостров. Но, конечно, со временем ответить каждому развернуто было уже физически невозможно — на это уходило много времени и сил.

фото из личного архива / Max Ryabitchenko

Тогда и пришла в голову идея написать подробные описания и инструкции по посещению самых красивых мест, которые Максим советует увидеть читателям своего блога. Это было тем самым зерном, из которого потом выросла книга-путеводитель.

«Эта услуга стала сразу популярной и востребованной, но при этом она не была идеальна: все же сложно было угадать все потребности, физические возможности и желания человека, зная его лишь только по переписке, тем более учитывая факторы погоды и актуальности тех или иных локаций в разное время. Плюс, мне хотелось дать гораздо большую свободу выбора своим читателям, чем всего несколько запланированных локаций, чтобы они могли сами планировать маршрут путешествия, выбирая из сотни лучших мест и отталкиваясь от своих желаний, возможностей и погоды», — рассказывает Максим.

Так он подошел к решению о создании своей авторской книги-путеводителя, где были бы перечислены и подробно описаны сотни его любимых уголков полуострова, как популярные, так и малоизвестные, которых не встретишь ни в одном другом путеводителе. Чтобы каждый читатель мог увидеть своими глазами Крым не привычным и стереотипным, а именно таким живописным, многогранным и фантастическим, каким Максим показывает его в своем блоге.

«Естественно, было очень страшно и очень сложно решиться на такой масштабный проект. Спустя несколько месяцев работы появилась самая первая пробная электронная версия моего путеводителя, после чего я еще год доводил его до совершенства, добавляя все новые локации, нюансы и советы, чтобы наконец-то выпустить книгу в печать», — признается автор.

фото из личного архива / Max Ryabitchenko

Сейчас, читая десятки счастливых отзывов и глядя на красивейшие кадры из самостоятельных путешествий своих читателей, Максим понимает, что все бессонные ночи за клавиатурой, годы путешествий и сотни пройденных километров были не напрасны.

«Я открыла книгу с волнением и предвкушением, словно новый мир. И ура — нашла в ней неповторимую ни в какой другой компании атмосферу наших путешествий!» — пишет о путеводителе olga5plus.

«Максим, спасибо большое за книгу! Живем в Севастополе где-то полтора года, побывали уже во многих местах, но, если честно, так надоело искать постоянно в интернете новые места, думать, как подъехать, когда поехать, читать отзывы и так далее. Ваша книга в этом плане — просто находка!» — делится впечатлениями svetlana133092.

Единственный «побочный эффект», на который жалуются читатели — читая книгу и смотря фото, они хотят немедленно все бросить, включая работу, и отправиться в путешествие прямо сейчас. И это неудивительно, потому что там собрано более 200 уникальных малоизвестных локаций и авторских маршрутов по всем самым впечатляющим районам полуострова: десятки лайфхаков, все нюансы и самые лучшие ракурсы от опытного крымского путешественника и фотографа.

«Получился не просто красивый авторский путеводитель. Эта книга — словно частица меня. Она как опытный проводник, который готов стать самым верным спутником в ваших путешествиях по Крыму», — заключает автор.

ФАН желает всем путешественникам ярких впечатлений и прекрасной погоды, при этом обращая внимание, что не стоит забывать, как важно беречь природу и не оставлять после себя мусор.

Ранее мы рассказывали о тайнах мыса Опук в Крыму: военный полигон, розовое озеро и скалы-корабли. Здесь понравится не только любителям уединенного отдыха на диких пляжах с прозрачной водой, но также фотографам и туристам, увлекающимся историей.