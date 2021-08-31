Вице-премьер Крыма Кабанов прокомментировал ФАН слухи об его уходе с поста

Симферополь, 31 августа. Один из крымских Telegram-каналов сообщил о возможном скором увольнении по собственному желанию вице-премьера РК Евгения Кабанова, при этом ссылаясь на приемную главы Крыма Сергея Аксенова. Согласно опубликованной информации заместитель Председателя Совета министров РК в ближайшее время якобы намерен подать заявлен об уходе с поста по собственному желанию.

Однако сам он в беседе с корреспондентом ФАН данную информацию опроверг.

«Пока уходить не планировал», — сказал Кабанов.

Напомним, ранее Кабанов снял свою кандидатуру с выборов в Государственную думу, о чем написал на своей странице в Facebook. По его словам, в Крыму осталось еще много проектов, завершение которых требует его участия и внимания.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники полиции в Севастополе задержали молодых людей, прикуривавших сигареты от Вечного огня. Они сняли это на видео, которое затем распространили в социальных сетях. В настоящий момент в отношении подростков возбуждено уголовное дело.