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На мысе Фиолент в Крыму появились новые фотозоны для туристов
Общество
На мысе Фиолент в Крыму появились новые фотозоны для туристов
Федеральное агентство новостей  /  Всеволод Радченко

В Крыму продолжают появляться необычные фотозоны, привлекающие внимание туристов и фотографов. Совсем недавно на смотровых площадках мыса Фиолент появилось еще несколько из них ― там повесили качели и установили пианино.

Подобные декорации уже приобрели невероятный успех по всему миру. От фото на качелях над обрывом захватывает дух, а в лучах закатного солнца это выглядит невероятно романтично. Пианино в дикой природе хоть и вызывает недоумение у музыкантов, неизменно вдохновляет представителей других творческих профессий ― фотографов и художников, передает ФАН.

Качели висят у грота Дианы ― на спусках к пляжу со стороны базы отдыха «Каравелла». Кстати, они не единственные в округе ― в Казачьей бухте тоже есть качели, причем они немного больше. Кроме качелей там есть еще стол, софа и небольшой кораблик прямо на суше. Сами же туристы говорят, что фото оттуда получаются удивительные ― пронизанные духом морской романтики. Пианино можно найти на смотровых площадках мыса ― у Царского села над пляжем «Баунти» и на смотровой площадке на скалах Орест и Пилад.

Автор этих фотозон ― местная жительница Анна. Она обращает внимание туристов на то, что данные локации не вечны и под воздействием погодных явлений могут быстро прийти в негодность, поэтому всем желающим пополнить свои фотоальбомы снимками из фотозон следует поспешить. Анна просит туристов относиться к реквизиту бережно и не портить его.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что севастопольский блогер Всеволод Радченко в соцсетях выложил пост с белым Mercedes, который год назад упал с обрыва на мысе Фиолент и до сих пор «разлагается» на пляже.

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крым фиолент фотозоны
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