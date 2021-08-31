Прикурившие от Вечного огня подростки из Севастополя стали фигурантами уголовного дела

Севастополь, 31 августа. Следователи возбудили уголовное дело в отношении подростков, прикуривших от Вечного огня у мемориала, посвященного столетию завершения Гражданской войны на юге России.

Молодые люди осквернили памятник и сняли это на видео, которое позднее было опубликовано в Сети и возмутило пользователей. Автор ролика громко смеялся, а участники использовали нецензурную лексику.

В ходе проверки личности нарушителей порядка были установлены, ими оказались 16-летние местные жители. Подростков задержали, на них составили административные протоколы о мелком хулиганстве.

Несколько недель назад несовершеннолетние вандалы осквернили мемориал, установленный в Подмосковье в честь Победы в Великой Отечественной войне. Они развели на его территории костер, сообщало РИАМО.