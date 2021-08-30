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Полиция задержала осквернителей Вечного огня в Севастополе
Происшествия
Полиция задержала осквернителей Вечного огня в Севастополе
Pr Scr vk.com

Севастополь, 30 августа. Полиция Севастополя задержала правонарушителей, которые прикуривали сигареты от Вечного огня и попали на видео. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Инцидент произошел вечером накануне у мемориала, посвященного столетию завершения Гражданской войны на юге России. Полиция провела проверку.

Выяснилось, что после вечерней прогулки двое 16-летних подростков прикуривали от пламени Вечного огня, находящегося у памятника. Их ровесница, посчитав происходящее забавным, снимала происходящее. В интернет попала видеозапись инцидента.

Жители города возмутились поступком подростков. Молодые люди после задержания извинились за содеянное перед жителями города. По факту произошедшего были составлены административные материалы по статье КоАП «Мелкое хулиганство», которая подразумевает штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

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вандализм севастополь вечный огонь
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