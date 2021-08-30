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Военные раскрыли возможности беспилотников, которые охраняют Крым от врагов
Общество
Военные раскрыли возможности беспилотников, которые охраняют Крым от врагов
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

На прошедшем недавно в Крыму военно-техническом форуме «Армия-2021» были представлены множество разработок отечественной военной промышленности, в том числе ряд отечественных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), состоящих на вооружении российской армии. Подробности их боевых возможностей выяснял корреспондент ФАН.

В армии РФ беспилотные летательные аппараты появились всего несколько лет назад, но они уже успели занять достойное место в наших вооруженных силах. Большую часть из них представляют разведывательные летательные аппараты. О двух базовых типах отечественных БПЛА рассказали военные специалисты 22-го армейского корпуса.

«Это беспилотный летательный аппарат малой дальности «Тахион». Он предназначен для проведения воздушной разведки, а также спасательных и ремонтных работ в труднодоступной по рельефу местности и сложных метеоусловиях. Максимальная продолжительность работы — два часа, взлетная масса — 6,2 кг, масса полезной нагрузки — 0,7 кг. Аппарат способен передавать координаты цели в онлайн-режиме на расстоянии до 40 километров. При этом его фактическая дальность составляет 120 км», — объяснили военные специалисты.

БПЛА приводится в движение электродвигателем, а в качестве полезной нагрузки он может нести особую камеру, тепловизор или прибор ночного видения.

Военные рассказали о боевых возможностях беспилотников, применяющихся в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев
На стенде также был представлен более совершенный образец отечественного БПЛА — «Орлан-10». Это — более мощный образец БПЛА, оснащенный двигателем внутреннего сгорания и способный совершать полеты на расстояние до 600 километров.

Как говорят сами военные, время развертывания аппарата составляет 20 минут, при этом масса полезной нагрузки составляет уже 5 кг, а дальность получения онлайн-трансляции составляет 120 км.

«В основном беспилотник применяется для корректировки артиллерийского огня и передачи информации на боевые машины: танки, САУ, БМП. Также данный БПЛА способен самостоятельно вести цель», — отметили один из операторов, Владимир Гаврилов.

Кроме того, «Орлан-10» способен в случае промаха самостоятельно выполнить корректировку огня таким образом, чтобы второй выстрел гарантировано поразил цель.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о представленном на военно-техническом форуме «Армия-2021» новом отечественном внедорожнике, созданном в Крыму. Машина создана группой энтузиастов и превосходно подходит для поездок по горной и болотистой местности.

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крым бпла армия
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