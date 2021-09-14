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Решение земельного вопроса обернулось для работника Госкомрегистра Крыма задержанием
Происшествия
Решение земельного вопроса обернулось для работника Госкомрегистра Крыма задержанием
crim.sledcom.ru  /  Prt Scr

Директор одной из агрофирм в Крыму обратился с документами в Госкомитет по государственной регистрации и кадастру для проведения регистрации права собственности за его предприятием на земельный участок, площадь которого составляет более 775 тыс. кв. м в Евпатории. Замначальника отдела Госкомрегистра зарегистрировал это право, но без проведения правовой экспертизы, хотя на этих землях находятся объекты муниципальной собственности.

Сотрудники ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с УФСБ России по РК провели мероприятия, в результате которых было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела Госкомрегистра. Своими действиями должностное лицо причинило существенный материальный ущерб муниципальному образованию.  

Задержали подозреваемого силовики ФСБ. Сейчас мужчина находится под стражей. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ).

Ранее ФАН рассказывал, что правоохранители задержали в Москве подозреваемого в убийстве врача-рентгенолога, чье тело нашли вечером 13 сентября на Большом Краснохолмском мосту.

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