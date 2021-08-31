Появилось видео, как голая туристка напала на полицейских в Крыму

Крым, 31 августа. В Сети появилось видео неадекватного поведения женщины, которая находилась в нетрезвом состоянии и пыталась избить сотрудников ДПС ГИБДД Крыма. Как сообщили ФАН в пресс-службе МВД по Республике Крым, инцидент произошел в первой половине августа в Феодосии, когда экипаж ДПС остановил автомобиль, водитель которого, как выяснилось в ходе проверки, находился в состоянии опьянения.

При составлении соответствующих протоколов водитель транспортного средства оскорблял сотрудников полиции и отказывался выполнять их законные требования, а после и вовсе пытался скрыться, но был вовремя задержан.

«В это время к наряду полиции подбежала обнаженная женщина, которая, как оказалось, была бывшей супругой водителя. По внешнему виду она также находилась в состоянии опьянения, вела себя непристойно, выражаясь нецензурной бранью в отношении представителей закона, а также нанесла несколько ударов одному из сотрудников. На неоднократные требования полицейских прекратить противоправные действия дебоширка не реагировала», — заявили в пресс-службе.

Как выяснилось, правонарушители — жители Москвы, ранее они состояли в законном браке. В результате в отношении них были составлены административные протоколы, а суд назначил денежные штрафы.

Кроме того, поскольку мужчина являлся водителем и, по всей видимости, находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался от прохождения освидетельствования, он был привлечен к административной ответственности, а его автомобиль оказался на спецстоянке. На данный момент соответствующие материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, поскольку в действиях дебоширов усматриваются признаки преступлений.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что полиция задержала осквернителей Вечного огня в Севастополе. Инцидент произошел у мемориала, посвященного столетию завершения Гражданской войны.