Найти оружие и выявить взрывчатку: ФАН узнал, что умеют собаки аэропорта Симферополь

В современном аэропорту на сегодняшний день существует огромное количество различных приборов для выявления небезопасных веществ и предметов, при этом одним из актуальных и действенных способов обеспечения безопасности пассажиров является использование специально обученных собак.

Как организована работа кинологической группы службы транспортной (авиационной) безопасности (КГ СТБ) международного аэропорта Симферополь им. Айвазовского, выяснил корреспондент ФАН.

«На сегодняшний день на службе в аэропорту состоит 13 собак. Самой молодой — Лорри — один год, самой взрослой — Зюкке — 10 лет. Их основная функция — исследовать практически все пространства аэропорта. Они проверяют багаж, отправляющийся из аэропорта, проводят обследование помещений и территорий, а также бесхозных предметов. Кинологи и их напарники-собаки не пропустят взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы», — сказал начальник КГ СТБ Симферопольского аэропорта Артем Головин.

Особенность работы кинолога заключается в том, что собака становится для него настоящим напарником и другом. Ведь от взаимопонимания в их тандеме зависит, насколько быстро и продуктивно будет достигнут результат. Поэтому порода собак подбирается непосредственно под кинолога. Например, на сегодняшний день в аэропорту работают бордер-колли, лабрадор, австралийская овчарка (аусси), миттельшнауцер, ирландский терьер и, конечно, немецкая овчарка.

После того, как находится щенок с достойной родословной, его привозят в Симферополь. Причем иногда это совсем небыстрый подготовительный этап, который может занимать несколько месяцев и иметь обширную географию.

«Найти рабочих собак — это довольно сложный процесс. Одну из них — Рару — пришлось доставлять аж из Красноярска. Есть собаки из Костромы, Тольятти и других городов России. География очень обширная, и каждый раз она разрастается еще больше», — говорит собеседник издания.

пресс-служба аэропорта «Симферополь» /

Каждая собака, попавшая на работу в аэропорт, проходит длительную подготовку по специальной программе обучения. Также животные соблюдают специальную диету, жесткий режим отдыха и тренировок, график работы. Естественно, он должен совпадать с графиком работы кинолога, поэтому имеет вполне привычный человеческий стандарт.

«До недавних пор мы кормили животных кормом, но в 2018 году, с переездом в новый комплекс, у нас появилась специальная кухня, где мы ежедневно готовим свежую и вкусную еду. Ветеринар балансирует и корректирует меню каждой отдельной собачки, и таким образом мы добиваемся того, что наши животные стали еще более здоровыми и, наверное, счастливыми», — поделился впечатлениями Артем Головин.

У каждой собаки есть отдельный вольер для отдыха. Он построен с учетом погодных условий Крыма, для того чтобы обстановка была максимально комфортной. Все помещения ежедневно убираются и обрабатываются — к этому процессу в аэропорту им. Айвазовского относятся особенно тщательно, ведь от этого зависит здоровье главных участников КГ СТБ.

Особое внимание кинологи уделяют тренировкам своих напарников. Для выполнения поставленных задач собаки должны быть в хорошей физической форме. И, конечно, обладать набором навыков, позволяющих с легкостью не только находить опасные предметы и вещества, но и молниеносно реагировать на подобного рода находки. Для занятий на территории аэропорта оборудована специальная зона, где обустроена вместительная тренировочная площадка.

«Особенность работы в аэропорту заключается в том, что это необычное место. Это шум, огромное количество людей, запахов, это самолеты, которые садятся и взлетают почти непрерывно. Очень много раздражителей, на которые собака может отвлекаться. Это часто работа в стесненных пространствах — собаки проникают в багажные отделения, или им между рядов нужно пройти. Это особенная сложность, к которой нужно привыкнуть. И поэтому у нас собаки в этих условиях тренируются и подготавливаются специальным образом», — отметил начальник кинологической группы.

Так в чем же необходимость использовать именно такой ресурс для обеспечения безопасности аэропорта? Ведь, казалось бы, сегодня есть масса изобретений, которые включают в себя самые разные возможности в направлении выявления опасных предметов и веществ. Об этом корреспонденту ФАН рассказал инспектор-кинолог КГ СТБ Симферопольского аэропорта.

«Собачий нос не обмануть. В отличие от людей и некоторых приборов, собака не подводит. У нее не бывает сбоев, и ее нельзя ввести в заблуждение. У нее есть совершенно необыкновенные инстинкты, которые дают высокий результат», — рассказал Андрей Петров.

Среди животных-кинологов есть настоящая знаменитость: это собака-талисман Симферопольского аэропорта — Алиса. У нее есть своя страничка в соцсетях, в интернете регулярно появляются свежие фото и видео из ее жизни. Многие пассажиры аэропорта с нетерпением ждут встречи с местной звездой и даже приносят и передают ей подарки, в основном игрушки. Примечательно, что появление талисмана напрямую связано с открытием международного аэропорта Симферополь.

Собаки-кинологи в аэропорту играют очень важную роль. Помимо целенаправленного несения службы, очень часто они оказывают и психологическую поддержку пассажирам. Особенно хорошо на животных реагируют дети. К слову, о малышах: уже в этом году КГ СТБ международного аэропорта Симферополь им. Айвазовского пополнится еще на три собаки. Те животные, которые выходят на пенсию, по традиции остаются со своими напарниками кинологами: сотрудники забирают их к себе домой, где их ждет заслуженный отдых.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что педагог поделилась лайфхаками, как родителям помочь детям во время обучения в школе. Для этого она посоветовала уделять им больше внимания и интересоваться тем, что у них происходит за пределами дома.