Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 21:18
21:17
Весь мир
Лидер СДСП объявил о расколе правящей партии Судана
21:16
Спорт
Яременко посоветовал не сравнивать результаты сборных России по футболу на траве и песке
21:14
Общество
Манеры принца Джорджа пришлись по вкусу миллионам людей
21:14
Спорт
Журналист Яременко назвал вероятный исход матча России с Хорватией в рамках отбора ЧМ-2022
21:11
Спорт
Главред «Советского спорта» Яременко оценил идею снять лимит на легионеров в футболе
21:10
Армия
Боевики провели атаку на аванпост в Панджшере
21:09
Происшествия
Полиция задержала осквернителей вечного огня в Севастополе
21:08
Общество
Секспросвет или ранняя беременность? Зачем детям знания о «взрослой жизни»
21:05
Происшествия
В Калининграде застройщик ударил покупательницу квартиры по лицу, сломал ей ногу
21:04
Общество
Протасевич раскрыл детали неправдоподобной истории про «российский спецназ» в Белоруссии
Все новости

Кактусовая оранжерея Никитского ботанического сада в Крыму празднует 25-летний юбилей
Общество
Кактусовая оранжерея Никитского ботанического сада в Крыму празднует 25-летний юбилей
Правительство Республики Крым  / 

Кактусовая оранжерея Никитского ботанического сада в Крыму празднует в этом году свой 25-летний юбилей. Она по праву считается одной из самых интересных экспозиций сада. Интересно, что именно здесь хранятся крупнейшие коллекции суккулентных растений России и Европы, передает ФАН.

«Кактусовая оранжерея — результат огромного труда наших сотрудников. Современная оранжерея занимает площадь почти в 1000 кв. метров, на ней представлены 12 200 экземпляров суккулентов из 12 семейств», — рассказал заместитель директора Никитского ботанического сада Андрей Паштецкий.

Куратор коллекции кактусов Елена Чичканова отметила, что на основе этой коллекции учеными сада ведутся серьезные научные исследования, в рамках которых изучаются полезные и лекарственные свойства растений, определяются их фармакологические характеристики с последующим культивированием новых интересных видов, изучаются биоморфологические и декоративные особенности представителей суккулентной флоры, разрабатываются рекомендации по агротехническому уходу за ними.

Кактусовой оранжерее Никитского ботанического сада 25 лет
Правительство Республики Крым  / 

Экспозиционная кактусовая оранжерея была открыта в 1996 году, и с тех пор она неустанно радует жителей и гостей полуострова, приезжающих в Никитский ботанический сад на экскурсии. В коллекции есть свои «звезды», например самый маленький вид кактуса — Блоссфельдия Фехзери, стебель которой составляет всего 1–2 сантиметра в диаметре, самый большой — Необуксбаумия Полилофа, достигающая 13 метров в высоту при диаметре 40 сантиметров.

«Очень красивая оранжерея, необыкновенно красивые кактусы: цветущие, не цветущие — все ухоженные, крупные, здоровые. Тут создана вся инфраструктура в помещении, как будто это в природе все растет. Они необыкновенной красоты и высоты — некоторые растения. У меня такое впечатление, что в оранжерее [они] даже больше и мощнее, чем они бывают в природе. Наслаждаться этим зрелищем можно бесконечно», — поделилась с ФАН жительница Краснодара Александра.

Кактусовой оранжерее Никитского ботанического сада 25 лет
Правительство Республики Крым  / 

Интересно, что построена оранжерея таким образом, что ее помещение не пострадало во время обильных ливней в начале лета.

«Она стоит на возвышенности, ни один кактус не пострадал», — отметил замдиректора Андрей Паштецкий.

Он также добавил, что в настоящее время важным направлением работы Никитского ботанического сада является создание новых точек притяжения для туристов и поддержание мощи старых деревьев — над этим ежедневно работает более 700 сотрудников, каждый в своем направлении.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что крымчане научились использовать распространенный на полуострове кактус опунция, причем не только в декоративных целях, но и в кулинарной сфере.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Кактусовая оранжерея Никитского ботанического сада в Крыму празднует 25-летний юбилей
крым ялта никитский ботанический сад кактус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru