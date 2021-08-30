Кактусовая оранжерея Никитского ботанического сада в Крыму празднует 25-летний юбилей

Кактусовая оранжерея Никитского ботанического сада в Крыму празднует в этом году свой 25-летний юбилей. Она по праву считается одной из самых интересных экспозиций сада. Интересно, что именно здесь хранятся крупнейшие коллекции суккулентных растений России и Европы, передает ФАН.

«Кактусовая оранжерея — результат огромного труда наших сотрудников. Современная оранжерея занимает площадь почти в 1000 кв. метров, на ней представлены 12 200 экземпляров суккулентов из 12 семейств», — рассказал заместитель директора Никитского ботанического сада Андрей Паштецкий.

Куратор коллекции кактусов Елена Чичканова отметила, что на основе этой коллекции учеными сада ведутся серьезные научные исследования, в рамках которых изучаются полезные и лекарственные свойства растений, определяются их фармакологические характеристики с последующим культивированием новых интересных видов, изучаются биоморфологические и декоративные особенности представителей суккулентной флоры, разрабатываются рекомендации по агротехническому уходу за ними.

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Экспозиционная кактусовая оранжерея была открыта в 1996 году, и с тех пор она неустанно радует жителей и гостей полуострова, приезжающих в Никитский ботанический сад на экскурсии. В коллекции есть свои «звезды», например самый маленький вид кактуса — Блоссфельдия Фехзери, стебель которой составляет всего 1–2 сантиметра в диаметре, самый большой — Необуксбаумия Полилофа, достигающая 13 метров в высоту при диаметре 40 сантиметров.

«Очень красивая оранжерея, необыкновенно красивые кактусы: цветущие, не цветущие — все ухоженные, крупные, здоровые. Тут создана вся инфраструктура в помещении, как будто это в природе все растет. Они необыкновенной красоты и высоты — некоторые растения. У меня такое впечатление, что в оранжерее [они] даже больше и мощнее, чем они бывают в природе. Наслаждаться этим зрелищем можно бесконечно», — поделилась с ФАН жительница Краснодара Александра.

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Интересно, что построена оранжерея таким образом, что ее помещение не пострадало во время обильных ливней в начале лета.

«Она стоит на возвышенности, ни один кактус не пострадал», — отметил замдиректора Андрей Паштецкий.

Он также добавил, что в настоящее время важным направлением работы Никитского ботанического сада является создание новых точек притяжения для туристов и поддержание мощи старых деревьев — над этим ежедневно работает более 700 сотрудников, каждый в своем направлении.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что крымчане научились использовать распространенный на полуострове кактус опунция, причем не только в декоративных целях, но и в кулинарной сфере.