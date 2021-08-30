Военные эксперты рассказали, как и где сегодня применяется «оружие Победы» — ППШ

В ходе военно-технического форума «Армия-2021» на выставке современного вооружения в Крыму жители и гости полуострова могли видеть рядом с современными образцами оружия легендарный пистолет-пулемет Шпагина (ППШ). На вопрос корреспондента ФАН о том, почему это оружие представлено именно здесь, военные ответили, что ППШ представлен на выставке символически — в качестве «оружия Победы». Но это вовсе не означает, что это оружие утратило актуальность в современном бою.

ППШ, хоть и был давно снят с вооружения, все еще используется в ряде военных конфликтов. А с изменением общей картины боя за последние 20 лет его актуальность даже несколько возросла, говорят специалисты.

«ППШ, как ни странно, не утратил своей актуальности. Сейчас война совсем другая — характер боевых действий из полевых сместился в сторону боев на коротких дистанциях — это и городские бои на узких улицах, и штурм здания. Все это происходит в стесненном пространстве, где дистанция боя не превышает 200 метров. А это как раз и есть эффективная дальность боя ППШ. Так что этот пистолет-пулемет скорее стал даже более актуален, чем прежде. Но в очень специфических условиях, например в слаборазвитых странах, где нет возможности насытить войска современным вооружением», — отметил старший сержант Валерий Васильев.

wikipedia.org / Георгий Шпагин / CC BY-SA 3.0 fr

Как сообщил источник ФАН в военных структурах, ППШ действительно применяется в ряде вооруженных конфликтов, в том числе и сегодня на Ближнем Востоке. Кроме того, военный обозреватель издания «Комсомольская Правда» Виктор Мураховский в эксклюзивном интервью ФАН выразил мнение, что хоть ППШ и встречается в некоторых локальных конфликтах современности, но все же рассматривать его в качестве штатного вооружения в современном бою не стоит.

«Этот автомат хорошо послужил нашим дедам и отцам, его относят к «оружию Победы», на всех парадах мы отдавали этому оружию все необходимые почести. Говорить сегодня о том, что он приобретает популярность на поле боя, когда мы располагаем оружием уже совершенно других поколений, было бы большим перебором. Это — автомат вчерашнего дня», — отметил эксперт.

По его словам, современные поколения автоматического оружия отличают гораздо более высокой надежностью, поэтому ППШ может пригодиться только для армий условного третьего мира, у которых вообще нет автоматического оружия.

Федеральное агентство новостей / Вячеслав Дружинин

«Да, действительно, применение ППШ американцами является, своего рода, казусом. Хотя у этого оружия есть рад преимуществ в условиях ближнего боя или зачистке помещений. К таким преимуществам можно отнести и большую емкость дискового магазина на 71 патрон, и относительно небольшую энергию патрона 7,62 х 25 мм (в сравнении с патроном 5,56 х 45 НАТО). Пуля, выпущенная из ППШ, имеет втрое меньшую энергию, чем натовский промежуточный патрон. Это позволяет снизить шанс рикошета или случайного пробития укрытия, за которым может оказаться ваш союзник. Но надо понимать, что о каком-либо массовом применении ППШ в современном бою речи не идет — это, вероятней всего, какие-то единичные случаи либо просто стрельба для развлечения и фотосессии с экзотическим оружием», — отметил в беседе с корреспондентом ФАН оружейный эксперт, блогер Бек Ибрагимбеков.

Эксперты в области стрелкового вооружения также считают, что говорить о массовом применении ППШ в современных войнах не стоит. Вместе с тем они и не отрицают возможности применения этого оружия в некоторых случаях.

Специалисты также говорят, что один из главных минусов ППШ в современных реалиях боя — это его нестандартный патрон 7,62 х 25 мм, снятый с вооружения в СССР в далеком 1951 году. Доставка на поле боя и снабжение войск боеприпасами другого калибра, несовместимыми с другими действующими образцами, существенно усложняет логистику и затрудняет снабжение армии в целом таким оружием.

Ранее ФАН сообщал о представленных на военно-техническом форуме «Армия-2021» в Крыму новейших видах вооружения, применяющихся на данный момент в российской армии. В их число вошли БМП-4, основной боевой танк Т-72Б3, противотанковый комплекс «Хризантема С».