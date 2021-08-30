Именитые актеры РФ собрались в Крыму на фестивале «Киновстречи на Солнечном острове»

Новая арт-мастерская, открывшаяся на базе фестиваля «Киновстречи на Солнечном острове», станет значимым проектом министерства культуры Республики Крым и займет достойное место в календаре культурных событий не только полуострова, но и всей России, считает министр культуры Республики Крым Арина Новосельская. Предполагается, что киновстречи на солнечном острове будут привлекать все большее число участников, гостей и зрителей.

По ее словам, данный проект нацелен на развитие, популяризацию фильмов для детей, молодежи и семейного просмотра, сохранение традиций отечественного кинематографа, привлечение съемочных групп именно в Крым — лучшую киноплощадку, славящуюся легендарными кинолентами, снискавшими мировую популярность и признание метров киноискусства.

Как уже было сказано, фестиваль пройдет в формате арт-мастерской, в рамках которой состоится около десяти мастер-классов, один из которых проведет народный артист Российской Федерации Дмитрий Харатьян — в память о российском режиссере Владимире Меньшове.

«В этом году, к сожалению, большая печаль постигла всех нас, меня особенно, потому что я считал этого человека, этого режиссера моим первым учителем, моим создателем», — поделился с журналистами Дмитрий Харатьян.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Конечно же, не обойдется без конкурса фильмов — художественных и полнометражных анимационных, среди которых такие ожидаемые картины, как «Феодосийская сказка», «Барбоскины на даче», «Белка и Стрелка. Карибская тайна»и еще семь детских и семейных фильмов от режиссеров со всей России. Кинопоказы пройдут в Евпатории в кинотеатре «Ракета», посетить их смогут все желающие бесплатно, но при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

«У нас такой мощный творческий десант в этом году. Мы каждый год сюда приезжаем, десантируемся на землю Крыма творческим десантом, но в этом году тоже мы практически собрали весь наш актерский цвет и будем радовать зрителей, детей, будем создавать хорошее настроение и продолжать жить в надежде на лучшее», — добавил Харатьян.

Вопреки обыкновению, гала-концерт с участием известных деятелей российского кинематографа, открывающий фестиваль, прошел в пустом зале Государственного академического музыкального театра Республики Крым. Однако благодаря онлайн-трансляции насладиться им можно было, не выходя из дома. Свои творческие выступления представили более десяти российских деятелей культуры, а также крымские солисты и коллективы.

Фестиваль продлится до 3 сентября. Организаторы убеждены, что участие в нем окажет большое влияние на юного зрителя, позволит сохранить преемственность культурных традиций, что будет способствовать духовному оздоровлению нации.

Напомним, ранее ФАН писал, что в июле в Крыму завершились съемки популярных «Гардемаринов» с Харатьяном и Домогаровым. Режиссер сообщает, что впереди монтаж и озвучка — премьера запланирована на 2022 год.