СК начал проверку в Севастополе после видео с осквернением мемориального комплекса

Следственный комитет организовал процессуальную проверку по факту осквернения мемориального комплекса, установленного в Севастополе в честь 100-летия окончания гражданской войны.

Нарушение было выявлено в ходе мониторинга СМИ и соцсетей — на видео двое подростков прикуривают сигареты от севастопольского Вечного огня. Действия были восприняты как осквернение мемориального комплекса. В Сети этот поступок тоже не оставили без внимания, передает ФАН.

«Понять не могу, они думают, что это подвиг?» — возмущенно пишет Маргарита Лабунскис.

«Почему делают они, а стыдно мне? Молодое поколение срочно надо перевоспитывать», — считает Андрей Воробей.

«Воспитание… Где ты?» — вопрошает Евгений Ильичев.

«Отправить их на общественные работы, на реставрацию и уборку всех памятников по всей России», — предлагает Артем Гасанов.

Руководитель главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополь, генерал-майор юстиции Владимир Терентьев поручил незамедлительно организовать проверку — устанавливаются личности молодых людей. В ходе проверки будет дана не только принципиальная правовая оценка их действиям, но и обстановке, и воспитательному процессу в семье и учреждениях, где они обучаются.

Ранее министр образования Крыма объяснила, насколько крымские школы готовы к новому учебному году, в каком формате он пройдет и как на полуострове реализуется нацпроект «Образование».