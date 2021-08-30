Легковой автомобиль врезался в грузовик на трассе «Таврида» в Крыму

Крым, 30 августа. На федеральной трассе «Таврида» в Республике Крым произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало четыре человека. Как заявили ФАН в пресс-службе республиканского главка МВД, авария произошла накануне днем в Белогорском районе, по данному факту полиция уже проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Сообщается, что причиной ДТП стала небезопасная скорость движения водителя автомобиля Toyota Carina, который врезался в стоящий на левой полосе грузовик Mercedes-Benz Actros с прицепом — у него была техническая неисправность. На место аварии сразу приехали сотрудники ГАИ, пожарной и медицинской служб и оказали помощь людям.

В ведомстве уточнили, что пострадали три пассажира и водитель легкового транспортного средства. По предварительным данным, трое из них находятся сейчас в больнице под капельницами, а причина остановки грузовика — лопнувшая на трассе шина.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Крыму хотят построить новые зарядки для электрокаров. Предполагается, что это будет сделано к следующему туристическому сезону.