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Министр образования Крыма рассказала, в каком формате пройдет этот учебный год

  /   Обновлено: 30 августа 2021 14:30
Общество
Министр образования Крыма рассказала, в каком формате пройдет этот учебный год
ТАСС  /  Сергей Мальгавко

В преддверии Дня знаний министр образования Республики Крым Валентина Лаврик рассказала, насколько хорошо местные школы подготовлены к новому учебному году, как он пройдет, какие нововведения ждут школьников. Она отметила, что этот учебный год планируется провести в очном формате. В связи с этим анализируются все подходы к организации учебного процесса в соответствии с правилами Роспотребнадзора.

Она также напомнила, что в этом году глава Крыма Сергей Аксенов разрешил родителям первоклассников и одиннадцатиклассников присутствовать на мероприятиях, посвященных началу учебного года, с обязательным соблюдением всех мер предосторожности и при наличии сертификатов о вакцинации. Однако в итоге это требование отменили, передает ФАН.

«Прежде всего, хочу сказать, что выполнены капитальные ремонты на 152 объектах на общую сумму более 1 миллиарда — в основном была реализована программа «Окна и замена кровель», поэтому, конечно, тут есть над чем еще работать, но тем не менее очень многое сделано», — сказала Лаврик на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Министр образования Крыма рассказала, в каком формате пройдет этот учебный год
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Кроме того, все школы обеспечены достаточным количеством дезинфицирующих средств, подготовлен транспорт для сельской местности — с 2014 года приобретено 285 автобусов, появления еще 53 ожидают до конца календарного года.

Активно приобретаются и медицинские кабинеты — за последние семь лет в Крыму появилось 582 медкабинета, а в данный момент идет приобретение еще 313. Ожидается обновление библиотечного фонда, поставка новых учебников.

«На сегодняшний день в республике за счет национального проекта была построена новая школа, послезавтра эта школа в Бахчисарайском районе в селе Маловидном открывает свои двери для детей. В этой школе преподавание будет организовано и с русским языком обучения, и с крымскотатарским», добавила министр образования.

Министр образования Крыма заявила, что этот учебный год пройдет в очном формате
Федеральное агентство новостей  / 
Также за год по ФЦП и нацпроектам открылось девять дошкольных образовательных организаций, до конца года планируется открытие еще восьми — так доступность дошкольного образования в Крыму составит 97%.

«Согласно задачам национального проекта «Образование», в республике реализуется несколько инновационных проектов, которые фактически финансируют оснащение учебно-воспитательных процессов по этим направлениям: во-первых, это направление предпрофессионального образования уже год мы отработали в этом режиме, и, нужно сказать, на сегодняшний день около 200 классов в Крыму открыты по предпрофессиональному направлению.

Это инженерные классы, медицинские, психолого-педагогические, медийные, аграрные и, конечно, такой уникальный проект как «Курчатовский класс». Программы, реализуемые в этих классах, направлены на формирование мотивации и профессиональной ориентации с раннего периода», заявила Лаврик.

Данная программа имеет хорошие результаты в 1011 классах. В этом году ее возможности расширили — теперь и у 89 классов появится возможность получать знания в колледж-классах по различным направлениям в зависимости от региона. В общей сложности на оснащение нацпроекта «Образование» и подпроектов «Национальная школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы» и «Цифровая образовательная среда» направлено 938 миллионов рублей.

В ходе пресс-конференции «30 августа. Родительское собрание» Лаврик также заявила, что на сегодняшний день готовность всех крымских учебных заведений — 100%. Сейчас в республике всего 222 тысячи школьников, около 90 тысяч дошкольников, примерно 36 тысяч студентов вузов и 34 тысячи учреждений СПО. Первоклассников в этом году — более 24 тысяч.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что известный эпидемиолог Геннадий Онищенко дал важные советы родителям школьников и призвал их уделить последние дни лета подготовке к новому учебному году.

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Все новости / Общество / Министр образования Крыма рассказала, в каком формате пройдет этот учебный год
крым школа 1 сентября день знаний
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