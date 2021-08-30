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Распространявшего экстремистские материалы крымчанина задержали сотрудники ФСБ
Происшествия
Распространявшего экстремистские материалы крымчанина задержали сотрудники ФСБ
Ruptly

Севастополь, 30 августа. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность жителя Крыма, распространявшего в Сети материалы экстремистской направленности.

Установлено, что 38-летний мужчина опубликовал в одной из социальных сетей материалы, содержащие признаки побуждения к осуществлению насильственных действий в отношении представителей одной из национальностей, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и городу Севастополю.

Злоумышленника задержали, против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием СМИ»). Расследование продолжается.

Ранее Росфинмониторинг включил в перечень физических лиц, причастных к экстремизму или терроризму, блогера Юрия Хованского. Сейчас молодой человек находится в СИЗО из-за исполнения песни с оправданием теракта на Дубровке, сообщало РИАМО.

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крым фсб экстремистские материалы
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