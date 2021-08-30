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Политолог объяснил, почему глава МИД Украины решил попробовать запугать Поклонскую
Политика
Политолог объяснил, почему глава МИД Украины решил попробовать запугать Поклонскую
из личного архива  /  Наталья Поклонская

Политолог, председатель КРОО «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо прокомментировал угрозы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в адрес зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Натальи Поклонской.

После слухов о том, что бывший прокурор Крыма может стать послом России в Республике Кабо-Верде, Кулеба заявил, что если у Поклонской сохранилось украинское гражданство, то у Киева «есть возможности испортить ей жизнь», передает ФАН.

Иван Мезюхо назвал убогими запугивания главы МИД Украины, отметив, что Кулеба даже не осознает, что как глава внешнеполитического ведомства Украины он демонстрирует всему миру пренебрежение к правам человека со стороны украинского государства.

«Я уверен в том, что, если Поклонская продолжит свою карьеру на дипломатическом поприще, наше государство сможет обеспечить ее безопасность и убережет Наталью Владимировну от провокаций украинской стороны. А поведение Дмитрия Кулебы, мягко говоря, не дипломатично. В принципе, и как дипломат он посредственный, но хочет быть в националистическом антикрымском мейнстриме», — сообщил политолог в своем Telegram-канале.

Политолог объяснил, почему глава МИД Украины решил попробовать запугать Поклонскую
Global Look Press  / Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency

Иван Мезюхо добавил, что в политически активном сообществе Крыма уже давно ходят слухи, что Наталья Поклонская может быть назначена послом в одну из стран Африки. Причем эти разговоры велись еще задолго до того, как эта информация стала обсуждаться в Telegram-каналах и СМИ.

«Впервые об этом я услышал из уст очень авторитетного человека в Крыму, словам которого нельзя не доверять. Даже только исходя из этого обстоятельства, я бы не стал отрицать того, что Поклонская вскоре может примерить китель российских дипломатов», — заявил эксперт.

Также председатель КРОО «Центр политического просвещения» отметил, что не стал бы расценивать возможное назначение Поклонской на должность посла как ссылку, о чем говорят некоторые комментаторы. Напротив, назначение на должность дипломатического представителя высшего ранга может стать возможностью для Натальи Поклонской полностью перестроить свою политическую карьеру и раскрыть себя с новой профессиональной стороны, констатировал он.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Мария Захарова высказалась о возможном назначении Поклонской послом в Кабо-Верде. Она подчеркнула, что представителей дипломатической миссии назначает президент.

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россия украина поклонская крым
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