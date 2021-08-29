Аттракцион «Небесная тропа» заработал на Ай-Петри в Крыму

Симферополь, 29 августа. Новый туристический маршрут заработал на горе Ай-Петри. Аттракцион получил название «Небесная тропа», с него открываются виды на Большую Ялту.

Все желающие могут пройти по узким дорожкам, расположенным на высоте парашютного прыжка. Тропинка постепенно устремляется вверх и местами переходит в две подвесные лестницы.

«На тропе есть классные виды, которые можно увидеть только отсюда. За час можно здесь этим всем максимально насытится. А если потом еще и промчаться вниз на троллее, то это будет апофеозом впечатлений», — сообщил председатель общественной организации «Фрирайт» Анри Канунов.

Протяженность нового аттракциона на Ай-Петри составляет 360 м. Организаторы заявляют, что для его прохождения не требуется специальной подготовки. При этом установлены ограничения по возрасту — пройти маршрут могут только граждане старше 14 лет.

Ранее туристы оценили качество дорог на полуострове. Многие путешественники отметили колоссальное улучшение инфраструктуры полуострова. В частности, они выделили качество трассы «Таврида».