Туристы объяснили, почему они выбирают Крым для летнего отпуска

Туристы рассказали корреспонденту ФАН, почему они в этом году выбрали Крым для отпуска, как оценивают отдых на полуострове. Также гости республики поделились мнением, чего не хватает местным курортам.

Самый пик туристического сезона в Крыму и Севастополе подходит к концу, на центральных улицах и набережных курортных городов стало заметно меньше людей. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, поскольку скоро 1 сентября и родителям надо готовить детей к школе.

В основном на полуостров едут отдыхать жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также других городов-миллионников: Самары, Ростова-на-Дону, Казани, Екатеринбурга. Корреспонденту ФАН удалось поговорить с несколькими туристами и выяснить, почему они решили отдохнуть в республике.

«Мы с мужем давно собирались в Крым, но все как-то не получалось сюда попасть. В этом году, скажем так, для этого были особые условия — границы со многими странами закрыты из-за пандемии, поэтому выбор для нас был очевиден. Сегодня ночью у нас уже самолет обратно в Москву, были в Крыму 12 дней. За это время мы успели посетить Севастополь, Симеиз, Ялту, Феодосию и Судак, побывать на Ай-Петри и различных экскурсиях. Очень интересные морские прогулки, причем их тут очень много и все они разные, рекомендую. То есть у нас был прям активный отдых, поскольку мы понимали, что нужно успеть посмотреть как можно больше», — отметила Наталья, жительница Москвы.

ФБА «Экономика сегодня» /

Собеседница издания добавила, что Судак ей запомнился спокойным отдыхом и купанием на фоне Генуэзской крепости, Ялта — насыщенной ночной жизнью, Крым в целом — своей богатой природой. Она считает, что местным курортам не хватает общественного транспорта, поэтому им почти всегда приходилось ездить в переполненных автобусах или маршрутных такси, что очень тяжело в жару.

Также о впечатлениях от отпуска рассказал Максим, турист из Санкт-Петербурга. Он вместе с семьей уже несколько лет подряд ездит в Крым на отдых, потому что после поездки на полуостров они чувствуют себя лучше, более здоровыми.

«Я бывал на многих курортах, однако именно после отдыха в Крыму я себя чувствую на несколько лет моложе. Мы здесь очень много путешествуем, ходим в походы в лес, пьем чаи из местных сборов, взбираемся по горам. Хочу всем посоветовать сходить на прогулку в хвойный лес после дождя, потому что запахи в это время там стоят просто невероятные», — сказал он.

Максим добавил, что Крыму не хватает оборудованных туристических маршрутов, сервиса и пляжей. Однако он признается, что с каждым годом на полуострове становится все лучше, правда, и дороже. В целом же Максим и его семья отдыхом на полуострове довольны, поэтому планируют приезжать сюда и дальше.

Отметим, что курортный сезон в Крыму продолжается, со следующего месяца на полуострове начнется бархатный сезон. Его так называют потому, что уже нет такой сильной и изнуряющей жары, как летом, при этом море остается теплым. Многим такой отдых нравится даже больше, поскольку в осенние месяцы уже не так людно, много свободных парковочных мест, что особенно актуально для республики.

Напомним, ранее ученый рассказал ФАН, как сейчас в Крыму складывается ситуация с водой. По его словам, запасов хватит минимум на год, даже если опять начнется засуха.